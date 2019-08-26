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Karaman’da kepçenin üzerine 30 tonluk kaya düştü

Karaman'ın Ermenek ilçesinde, yol genişletme çalışması yapılırken, toprak kayması meydana geldi. Bu sırada dağın eteğinden düşen 20'şer tonluk 3 kaya parçasından 1'i, kazı çalışması yapılan iş makinesinin üzerine düştü. Kayaların yuvarlanıp, üzerine geldiğini fark eden iş makinesi operatörü son anda kaçarak, kurtuldu.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:30
Karaman’da kepçenin üzerine 30 tonluk kaya düştü

Olay, Ermenek- Güneyyurt beldesi yolu üzerinde meydana geldi. Operatör Hakan Yörük, yol genişletme çalışması için iş makinesiyledağın eteğinde kazı çalışması yapmaya başladı.

Bu sırada toprak kayması meydana geldi. Dağıneteğindeki yaklaşık 20'şer tonluk 3 kaya parçasından 1'i, iş makinesinin üzerine 2'si de yola düştü.

Operatör Yörük de kaya parçalarının yuvarlanıp, üzerine doğru geldiği fark edince kaçıp, son anda kurtuldu.

Olayda yaralanan olmazken, iş makinesinin büyük bölümü, kaya parçasının altında kaldı.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:30
  1. Ermenek- Güneyyurt beldesi
  2. iş makinesi
  3. Karaman
  4. 20 tonluk kaya parçası

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  • VedatVedat1 sa önce
    Evlerde ve mahallerde bütün köpekler toplatılsın barınaklara alsın bu köpek necis bir hayvan onun yerine kuzu, civciv kuş ördek tavşan gibi temiz ve zararsız hayvanlar alın bakın besleyin bunlardan kimseye zarar gelmez bu dinimizcede uygun. Neden illa köpek diyaneti göreve çağrıyorum bu konuda uyarılarda bulunsun halkı bilgilendirsin köpek bakteri üreten bir hayvan hem maddi, hem manevi ve fiziksel zararları.bu mesajdan dolayı bana küfrecek köpek soylarını mahşer gününde hesaplaşacağız

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