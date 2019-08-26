Karaman’da kepçenin üzerine 30 tonluk kaya düştü
Karaman'ın Ermenek ilçesinde, yol genişletme çalışması yapılırken, toprak kayması meydana geldi. Bu sırada dağın eteğinden düşen 20'şer tonluk 3 kaya parçasından 1'i, kazı çalışması yapılan iş makinesinin üzerine düştü. Kayaların yuvarlanıp, üzerine geldiğini fark eden iş makinesi operatörü son anda kaçarak, kurtuldu.26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:30
Olay, Ermenek- Güneyyurt beldesi yolu üzerinde meydana geldi. Operatör Hakan Yörük, yol genişletme çalışması için iş makinesiyledağın eteğinde kazı çalışması yapmaya başladı.
Bu sırada toprak kayması meydana geldi. Dağıneteğindeki yaklaşık 20'şer tonluk 3 kaya parçasından 1'i, iş makinesinin üzerine 2'si de yola düştü.
Operatör Yörük de kaya parçalarının yuvarlanıp, üzerine doğru geldiği fark edince kaçıp, son anda kurtuldu.
Olayda yaralanan olmazken, iş makinesinin büyük bölümü, kaya parçasının altında kaldı.
YORUM YAZ