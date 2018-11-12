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Karaman'da kaçak kazdıkları tünelde yakalandılar

5 kişi kaçak kazdıkları tünelde suçüstü yakalandı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 15:21
Karaman'da kaçak kazdıkları tünelde yakalandılar

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Zengen köyünde kaçak kazı yapıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Ekipler, düzenledikleri operasyonda S.G, S.K, O.Y, A.O. ve U.G'yi define aramak için kazdıkları tünelde suçüstü yakaladı.Şüphelilerin yaklaşık 15 metrelik tünel kazdıkları tespit edildi. Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 15:21
  1. KAÇAK KAZI
  2. karaman
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