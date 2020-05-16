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Karaman’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Karaman’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 01:24:47 -
Karaman’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Karaman’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, saat 22.30 sıralarında Alacasuluk Mahallesi 100. Yıl Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Serdar G., yönetimindeki 70 AAR 290 plakalı otomobil, aynı istikamette seyretmekte olan ve henüz sürücüsü öğrenilemeyen 28 AH 365 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle 28 AH 365 plakalı otomobil yan dönerken, içerisinde bulunan Yusuf F., Atilla F. ve Erdem F., yaralandı. Kazayı görerek yaralıların yardımına koşan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan cadde araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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