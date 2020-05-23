  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’nin gücünü, zenginliği, refahını çok daha yükseklere taşıyacağız

Süt ve süt ürünleri ihracatçıları Çin pazarıyla hedef büyüttü

Türkiye salgının gölgesinde buruk bir bayram sabahına uyanacak

Türk makarna sektörü AB kotasının kaldırılması için harekete geçiyor

Bu dünyada görüşmemiz mümkün değil
için kalan
Aktüel

Karaman'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-23 11:26:48 -
Karaman'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı

KARAMAN (AA) - Karaman'da hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Yeşildere Jandarma Karakolu ekipleri, merkez Taşkale köyü mermer ocakları bölgesinde, şüpheli bir aracın gezdiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler şüpheli aracı İnsuyu mağarası yolunda durdurdu. Yapılan aramada, araçtaki zanlıların Karaman Orman İşletme Şefliğine ait fidanların etrafını çeviren demir kazıkları çaldıkları tespit edildi.

Araçta bulunan V.A. (25), M.A. (44), Ö.U. (38) ve T.U. (50) gözaltına alındı.

MOBESE ve fotokapan görüntülerini de inceleyen ekipler, şüphelilerin Taşkale Afet Evleri bölgesinde, bir mermer ocağından 700 metre kablo çaldıklarını da belirledi.

Zanlıların, "hırsızlık", "dolandırıcılık" ve "öldürme" suçlarından kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.A, M.A. ve Ö.U. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, T.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı