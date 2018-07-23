0553 313 94 23

Karaman'da feci kaza! 3 kişi öldü

Karaman-Mersin karayolunun 5. kilometresinde bir otomobilin köprü ayağına çarpması sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 14:44
Karaman'da feci kaza! 3 kişi öldü

Karaman'da otomobilin köprü ayağına çarpması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Mustafa Atasever (37) yönetimindeki 33 U 0395 plakalı otomobil, Karaman-Mersin karayolunun 5. kilometresindeki köprünün ayağına çarptı.

Otomobilde bulunan sürücünün babası Ömer Atasever (70), kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada sürücü ile araçtaki eşi Bediha (36), çocukları Ömer (12), Merve Reyhan (8) ve Hatice Sümeyra Atasever (2) yaralandı.

Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Atasever ile küçük kızı Hatice Sümeyra Atasever, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 14:44
  1. Karaman
  2. Mersin
  3. karaman trafik kazası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump'ın ailesinden ayırdığı bebek, anne babasını tanıyamadı
    1. Trump'ın ailesinden ayırdığı bebek,..
    2. Akrebin soktuğu bebek öldü
    3. MHP Lideri Bahçeli'den şaşırtan İYİ..
    4. Ülkede camiye hain saldırı! Çok sayıda..
    5. Akrebin soktuğu 11 aylık bebek..
    6. 3 yaşındaki çocuğun yüzüne asit attılar!
    7. Karaman'da feci kaza! 3 kişi öldü
    8. Alparslan Bayraktar kimdir? Alparslan..
    9. Fatma Varank kimdir? Çevre ve..
    10. Gri listedeki DHKP-C'li yakalandı
    11. İstanbul'da teröre darbe: Gri listeydi..
    12. AK Parti'de kritik toplantı başladı
    13. Geleceğin otomobili Türkiye turunda
    14. TCDD bayram için ek YHT seferleri açtı
    15. 193 bin TL'lik tuvaleti 2 günde..
    16. Comolli'den flaş Benfica açıklaması!
    17. Müteahhitler 5 milyon istedi, Başkan..
    18. Fenerbahçe Benfıca maçı ne zaman saat..
    19. Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
    20. O turistin cenazesi Almanya'ya..
    Minik Leyla cinayeti hakkında kan donduran sözler! 'Bir organizasyonun işi'
    Minik Leyla cinayeti hakkında kan donduran sözler! 'Bir organizasyonun işi'
    Erdoğan talimat vermişti! 200 bin TL'ye kadar maaş
    Erdoğan talimat vermişti! 200 bin TL'ye kadar maaş
    İran'dan "intikam" açıklaması
    İran'dan "intikam" açıklaması
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    İYİ Parti’de ortalık karıştı! Akşener fenalaştı
    İYİ Parti’de ortalık karıştı! Akşener fenalaştı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Afganistan'da patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Afganistan'da patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Bu pisliğe kim 'dur' diyecek? Sokak ortasında ibretlik ölüm
    Bu pisliğe kim 'dur' diyecek? Sokak ortasında ibretlik ölüm