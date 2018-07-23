Karaman'da feci kaza! 3 kişi öldü

Karaman'da otomobilin köprü ayağına çarpması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Mustafa Atasever (37) yönetimindeki 33 U 0395 plakalı otomobil, Karaman-Mersin karayolunun 5. kilometresindeki köprünün ayağına çarptı.

Otomobilde bulunan sürücünün babası Ömer Atasever (70), kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada sürücü ile araçtaki eşi Bediha (36), çocukları Ömer (12), Merve Reyhan (8) ve Hatice Sümeyra Atasever (2) yaralandı.

Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Atasever ile küçük kızı Hatice Sümeyra Atasever, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.