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Karaman’da ekili alana zarar veren yaban domuzlarına karşı sürek avları devam ediyor

Karaman’da ekili alanlara zarar veren yaban domuzlarına karşı düzenlenen sürek avları devam ediyorlar.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:15
Karaman’da ekili alana zarar veren yaban domuzlarına karşı sürek avları devam ediyor

Karaman’da ekili alanlara zarar veren yaban domuzlarına karşı düzenlenen sürek avları devam ediyor.

 

Tarım alanlarında, önemli derecede zirai üretime zarar verdiği tespit edilen yaban domuzlarına karşı Merkez Av Komisyonu ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Karaman Şube Müdürlüğü işbirliği ile gerekli emniyet tedbirleri alınarak, Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü organizasyonunda Göcer köyünde sürek avı düzenlendi.

 

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Bitki Sağlığı Uygulama Programı doğrultusunda, yaban domuzlarının bağ, bahçe ve tarlalarda zirai üretime zarar verdiğinin tespit edildiği yerlerde profesyonel avcıların avlanması ile domuz popülasyonunun zarar eşiğinin altında tutulması amacıyla sürek avları düzenlenmiştir. Merkeze bağlı Göcer köyünde düzenlenen yaban domuzu sürek avında 29 yaban domuzu vurularak itlaf edilmiştir. Bu bağlamda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak her zaman üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" denildi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:15
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