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Aktüel Karaman'da bir bina karantinaya alındı
Aktüel

Karaman'da bir bina karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-26 11:02:58 -
Karaman'da bir bina karantinaya alındı

KARAMAN (AA) - Karaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir binaya giriş çıkışlar yasaklandı.

Karaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşları korumak için Sümer Mahallesi 1323. Sokak'taki 8 numaralı bina karantinaya alındı.

Kararın, toplu olarak taziyeye katıldığı tespit edilen vatandaşlarda koronavirüs vakası görülmesi nedeniyle alındığı ifade edilen açıklamada, karantinanın ikinci bir karara kadar devam edileceği bildirildi.

Binaya giriş çıkışların yasaklandığı belirtilen açıklamada, karara uymayanlara idari para cezası verileceği ve haklarında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesine göre işlem yapılacağı kaydedildi.

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