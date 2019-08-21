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Karaman'da bıçaklı kavga! 1 ölü

Karaman'da çıkan kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:42
Karaman'da bıçaklı kavga! 1 ölü

Alacasuluk Mahallesi Kale kavşağındaOktay K. ve İsa K. henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Oktay K., otomobilinden aldığı bıçakla İsa K'yi yaraladı.

Sağlık ekiplerince,Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İsa K., müdahaleye rağmen kurtulamadı. 

Olay yerinden kaçan şüpheli, emniyet mensuplarınca kısa süre sonra gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:42
  1. Karaman Devlet Hastanesi
  2. Alacasuluk Mahallesi Kale kavşağı
  3. Karaman

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