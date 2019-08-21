Karaman'da bıçaklı kavga! 1 ölü
Karaman'da çıkan kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:42
Alacasuluk Mahallesi Kale kavşağındaOktay K. ve İsa K. henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Oktay K., otomobilinden aldığı bıçakla İsa K'yi yaraladı.
Sağlık ekiplerince,Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İsa K., müdahaleye rağmen kurtulamadı.
Olay yerinden kaçan şüpheli, emniyet mensuplarınca kısa süre sonra gözaltına alındı.
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