Karaman’da 10 Eylül Dünya İntiharı Önleme Günü semineri

Karaman’da “10 Eylül Dünya İntiharı Önleme Günü” nedeniyle İl Jandarma Komutanlığında askeri personele bir seminer verildi.

İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen ve Psikologlar Elif Kutlu ile Özlem Ezgi Küçüktaş tarafından verilen seminere askeri personel ile erler katıldı. Seminerde konuşan Psikolog Elif Kutlu, 15-35 yaş arası gençlerde ilk üç ölüm nedeninden birinin intihar olduğunu söyledi.

Elif Kutlu, özellikle genç intiharlarında intihar amacının ölmek olmadığını, dayanılamayacak acıyı sonlandırma isteğinin baskın geldiğini ifade ederek, “İntihar eden bireylerin zihinsel durumunun karışık olduğu için düşünmeden hareket etmektedir. Çözüm odaklı düşünmeyen katı bir zihin yapısına sahiplerdir. Bu süreçte atılacak intiharı önleme adımları; sosyal desteği artırmak, kriz durumlarını ortadan kaldırarak zaman kazanmak ve çözüm odaklı düşünmeyi sağlamaktır. Bu süreçte kaçınılacak davranışlar ise suçlayıcı olmak, çok fazla soru sormak ve bireyin kendisini intihara götürdüğünü belirttiği sorunları küçümsemektir. İntiharın psikolojik, sosyolojik, nörobiyolojik boyutunun açıklandığı eğitimde intihar ile psikiyatrik, fiziksel hastalıklar arasındaki ilişki incelenmiştir. Bulgulara göre, depresyon tamamlanmış intiharların en yaygın nedeni olmakla birlikte alkolizm ve şizofreni tanısına sahip olma risk faktörüdür. Risk faktörü olan fiziksel hastalıkların başlıcaları epilepsi, kanser ve kronik hastalıklardır. Risk faktörlerinin kontrol altına alınması ve bireye sosyal desteğin sunulması durumunda intihar önlenebilmektedir” dedi.

Psikolog Özlem Ezgi Küçüktaş’ta “Kadına yönelik aile içi şiddetle mücadele” konularında bilgiler verdi.