Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında. Karaman’da son günlerde kar yağışı etkili oluyor. Şiddetli kar yağışı eğitime de engel oldu. Bu sebeple Karaman’da yaşayanlar “Yarın okullar tatil mi?” sorusuna cevap arıyor.

Karaman okullar tatil mi Valilik açıklaması 11 Şubat

Karaman Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle; ilimizin merkez ve merkeze bağlı okullarda 10 Şubat 2022 Perşembe günü yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. aynı şekilde; Halk Eğitim Merkezi ile rehabilitasyon merkezleri bir gün tatil edilmiş olup engelli ve hamile kamu personeli de perşembe günü idari izinli sayılacaktır” denildi.

11 Şubat Cuma günü için henüz valilikten bir açıklama gelmedi. Konu hakkında açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.