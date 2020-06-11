Karaman Belediyesinin esnafa koruyucu malzeme dağıtımı sürüyor

Karaman Belediyesi, normalleşme süreciyle birlikte yeniden hizmet vermeye başlayan dolmuş ve taksici esnafı ile lokanta ve restoranlara, virüsle mücadelede kullanılan koruyucu malzeme desteği verdi.

Belediyeden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Korona virüs salgını başladığı andan itibaren gerek sosyal sorumluluk projeleriyle gerekse de halk sağlığı adına salgın tedbirlerini eksiksiz uygulayan Karaman Belediyesi, normalleşme sürecinde de tedbiri elden bırakmıyor. Kent genelinde korona virüs salgını ile mücadeleye kesintisiz olarak devam edilirken, bir süredir sefere çıkamayan dolmuş esnafı ile işletmeleri kapalı olan lokanta esnafına, faaliyetlerine tekrar başlamalarıyla birlikte destek vermeyi yine ihmal etmedi. Belediye Başkanı Savaş Kalaycı’nın talimatıyla dolmuş ve taksici esnafı ile lokanta ve restoran işletmelerine içerisinde dezenfektan bulunan hijyen çantaları dağıtıldı” denildi.