Karaman Belediyesinde devir-teslim töreni

AK Parti’li Ertuğrul Çalışkan’dan Karaman Belediye Başkanlığı görevini devralan MHP’li Savaş Kalaycı, Karaman’a hizmet için gece gündüz çalışacaklarını söyledi.

Öğleden sonra İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını alan MHP’li Savaş Kalaycı, belediyeyi de devraldı. MHP İl Başkanlığı önünde toplanan partililer belediye kadar mehter eşliğinde yürüdü. Belediye binasının girişinde yapılan duanın ardından devir-teslim için makam katına çıkan Savaş Kalaycı’yı kapıda eski Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan karşıladı. Çalışkan ile Kalaycı, alkışlar arasında makama geçti. Burada Çalışkan, şehrin mührünü Kalaycı’ya teslim etti.

Karşılıklı verilen hediyelerin ardından konuşan Ertuğrul Çalışkan, başta Savaş Kalaycı olmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi ve ülkücü camiasına hayırlı olsun diyerek, "Savaş başkanım da bu şehri, bugünkü olduğu yerden çok daha güzel noktalara taşıyacaktır. Birlik beraberlik içerisinde en güzel taşıyacağına canı gönülden inanıyorum. Çıktığınız bu yolda, bu davada ve hizmet kervanında birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozmasın. Rabbim utandırmasın. Hayırlı mübarek olsun” dedi.

Savaş Kalaycı da "Buradan başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ertuğrul başkanımıza gittiği görev yerinde de Karaman’ımızı unutmayacağından eminiz. Kendisinin de söylediği gibi bizlere sonsuz destek olacağından da hiç şüphemiz yok. Karamanımızı daha iyi yerlere ulaştırmak için gece gündüz çalışacağız” diye konuştu.

Yapılan konuşmalardan sonra Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, aşağıya kadar inerek Ertuğrul Çalışkan’ı, uğurladı.