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Karaman: "Ayaklarımız yere sağlam basıyor"

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, AEK karşısında ilk maçta aldıkları skorun avantaj olduğunu ancak her şeyin bittiği anlamına gelmediğini söyledi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 19:07
Karaman: "Ayaklarımız yere sağlam basıyor"

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, AEK karşısında ilk maçta aldıkları skorun avantaj olduğunu ancak her şeyin bittiği anlamına gelmediğini söyledi.


UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda 3-1 galip geldiği maçın rövanşında yarın Yunan ekibi AEK’yı konuk edecek olan Trabzonspor’da maç öncesi Teknik Direktör Ünal Karaman ve Abdulkadir Ömür, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi.


Karaman, deplasmanda oynanmış bir müsabakanın ve elde edilmiş bir avantajın olduğunu belirterek, "Onun avantajıyla hazırlanmak bizi mutlu ediyor. Ama sadece avantajdan bahsediyorsunuz. Siz orada nasıl onları yenmişseniz onların da burada gelip bizi yenme şansı var. Bu bilinçle maça çıkacağız. Ayaklarımız yere sağlam basıyor, zorluğun farkındayız" dedi.



"Hangi oyuncu olursa olsun bu müsabakaya da aynı disiplinle çıkacak"


Geçen seneden beri oyuncularının değişik kulvarlarda birçok zorluğun üstesinden geldiğini belirten Karaman, "Saha içinde kendilerine yakışanları yaptıklarından dolayı bizleri bu günlere umutla taşıdılar. Hangi oyuncu olursa olsun bu müsabakaya da aynı ciddiyetle, disiplinle çıkacak. Bunun sonunda bize, taraftarlarımıza, kendilerine gönül verenlerin geleceğe güvenle bakmasını sağlayacaklar. 3-1’lik skor avantaj ama her şeyin bittiği anlamına gelen bir skor değil. Kesinlikle saha içinde mücadelemiz olacak" diye konuştu.



"Rakibimiz, agresif oynamaya çalışan bir takım"


Karaman, hangi oyuncu grubuyla oynarsa oynasınlar kalite farklılıklarının bulunmadığını da vurgulayarak, "Rakibimiz mağlup olmasına rağmen maçın sonuna kadar oyunu bırakmayan, daha diri, canlı, agresif oynamaya çalışan bir takım. Biz aynı hazırlıkla, oyun disipliniyle başlayacağız. Rakibe bakışta farklılık yok. Hiçbir oyuncunun dolayısıyla rakibe farklı bakma şansı yok" değerlendirmesinde bulundu.



"Taraftarımızın desteğiyle bize yetecek sonucu alacağız"


AEK takımının teknik adam değişikliğinin olumlu veya olumsuz olacağını yarın görebileceklerini ifade eden Karaman, "Türkiye’de teknik adam değişikliklerinde oyun ve sonuç anlamında bir kıpırdanma olur. Oyuncular, kendilerini ispat noktasında olabilir, onu yarın göreceğiz. Umuyor ve bekliyorum ki, taraftarımızın desteğiyle bize yetecek sonucu alacağız" açıklamasında bulundu.



"Ben asla büyük konuşmam"


Bordo-mavili takımın teknik patronu, geçen sene her geçen gün kendini geliştiren, bir oyuncu grubuyla çalıştığı dile getirerek, şunları söyledi:


"Her fırsatta onlara teşekkür ettim. Bu oyuncularımız kendi var olan yeteneklerini üst düzey mücadele ile taşıdıkları için camia daha büyük şeyler telaffuz edebiliyorlar. Oyuncularım bıraktıkları yerden devam ediyorlar. Aramıza yeni katılan oyuncular alternatif oluşturacaklar. Forma savaşının tam merkezinde olacaklar. Uzun dönem oynamamış eksiği olan arkadaşlar var. Takım kimyasını bozmamak için tercih etmediğimiz arkadaşlarımız var. Milli maç arası dönemde dinlenip kendimizi tedavi edip onaracağız. Ben asla büyük konuşmam. Uzun vadeli bir şeyin sözünü vermem. Hele Türkiye’de, futbolu çok seven Trabzon’daysanız. Bizim oynayacağımız en yakın maç en önemli maçtır. Biz Trabzonspor tarihin en önemli maçına yarın çıkacağız. O maçtan sonra bu sene en önemli maç diyerek lig maçının hazırlığına geçeceğiz."



"Bizim işimiz çalışmak, kendimizi yenileyerek camiamızı da iyi yere taşımak"


Hiçbir zaman hayal peşinden koşmadığını, hayal satmadığını söyleyen Karaman, "Hayal satanları kendi yakınımda bulundurmamaya gayret gösterdim. Bizim işimiz çalışmak, kendimizi yenileyerek camiamızı daha iyi yere taşımak. Oyuncular, o mücadeleyi sonuna kadar verdikleri sürece bize camiaya umut verecek, geleceğe güvenlik bakmamızı sağlayacaklar. Karakter ve yeteneklerine güveniyorum. Katılımların rekabeti arttıracağı oramda yarışımızı kendimizi yapıp camiayı en iyi noktalara taşımaya çalışacağız. Kalabileceğimiz, getirebileceğimiz yere kadar bakıp göreceğiz" şeklinde konuştu.



"Sturridge henüz hazır değil"


Karaman, İngiliz golcü Sturridge’in henüz hazır olmadığını belirterek, "Son yapmış olduğumuz müsabakadan sonra telafi antrenmanında dahi Sturridge, antrenmanın yarısında özel çalışmaya ayrıldı. O noktada dahi zorlanmaları oldu. Bir profesyonel sporcunun mayıs başında yanılmıyorsam 4 Mayıs’tan bu vakte kadar zihninin epey karışık olduğu, transfer belirsizliği söz konusu olduğu yerde belli yorgunluğunu dikkate almak lazım. Oyuncumuzun yapılan testlerle birlikte hangi aşamada kullanacağımızı yeri zamanı geldiği anda sizlerle paylaşırız. Zamanı geldi mi görürsünüz" ifadelerini kullandı.



Abdülkadir Ömür: "Kazanmak için oynayacağız"


Trabzonspor’un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür ise oynanmamış bir maçlarının bulunduğunu belirterek, "Avantajlı bir skorla döndük ama 90 dakika bitmeden bir şeyi konuşamayız. Yoğun bir tempo içindeyiz. Yolumuza iyi devam etmek, gruplara kalmak istiyoruz. Yarın önemli maçımız var. İyi hazırlandık, iyi skor alarak inşallah gruplara kalır, Trabzonspor’u daha iyi yerlere taşıyabiliriz" dedi.


Abdülkadir, Trabzonspor’un yarın gol atması halinde genel olarak Avrupa maçlarındaki averajının da eşitleneceğine, galibiyeti mağlubiyetinden fazla tek takım olacağıyla ilgili bir soru üzerine, "Trabzonspor, köklü bir kulüp. Kazanmak için oynayacağız. Gol atmak daha çok motive ediyor. İnşallah bu gol bana nasip olur. Kesinlikle isimler baki en önemli şey gruplara kalmaktır" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 19:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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