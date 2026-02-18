  • İSTANBUL
Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Karaman alevlere teslim oldu!

Karaman’da gece saatlerinde iki katlı müstakil bir evin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Gökyüzünü aydınlatan alevler büyük paniğe yol açarken, mahalle sakinleri korkuyla kendilerini sokağa attı.

Karaman’da 2 katlı müstakil evin çatısında çıkan yangın geceyi aydınlatırken, mahalle sakinlerini sokağa döktü. Yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, gece saat 23.00 sıralarında Mümine Hatun Mahallesi 1501. Sokak’ta bulunan 2 katlı müstakil evin çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, müstakil evin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangında kısa sürede büyüyerek çatıyı sardı. Alevlerin yükselmesi üzerine mahalle sakinleri panikle sokağa çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokak üzerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiyede yangına müdahale etti. Yangın itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen 3 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yangının duyulmasının ardından olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan da söndürme çalışmalarını takip ederek bilgi aldı.

Yangının, çatıda ekmek yapmak için yakılan ocaktan kaynaklı çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. 

