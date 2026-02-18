  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
“Getir” krizi patlak verdi! 700 milyon dolarlık “ihanet” iddiası şoke etti Vatandaşlar hizmetten çok memnun “Türkiye durdurulamaz” demiştik! Okyanus kapısı bizim: Türk savaş gemileri ve SİHA’ları Kızıldeniz hattında tarih yazıyor İstanbul’a da Ankara’ya da İzmir’e de nal toplattı! Türkiye’nin en pahalı evleri artık bu şehirde satılıyor İsrail malı hurmalara dikkat! İşte Ramazan öncesi boykot hurma markaları Hâlâ paketi çöpe atmayanlar, hiç “Ekonomi kötü yaa” demesin! Sigaraya kallavi bir zam daha İftardan sahura bardak bardak çay içenler dikkat Algı balonları patladı, rakamlar konuştu! İşsizlik sayısı düşüyor
Sağlık
7
Yeniakit Publisher
İftardan sahura bardak bardak çay içenler dikkat
IHA Giriş Tarihi:

İftardan sahura bardak bardak çay içenler dikkat

Ramazan ayının vazgeçilmezi olan çay keyfinin ağız sağlığını sandığından daha fazla tehdit ettiğine dikkat çeken Diş Hekimi Demet Bozyiğit Yüksel, özellikle iftar ve sahur arasında aşırı tüketilen çayın diş eti hastalıklarını tetiklediği ve oruçluyken ağız kuruluğunu artırdığı ifade etti. Ramazan ayının gelmesi ile birlikte Diş Hekimi Demet Bozyiğit Yüksel, vatandaşlara ağız ve diş sağlığını korumaları konusunda önemli bilgilendirmelerde ve uyarılarda bulundu. Ramazan ayında ağızda artan asitlik oranına ve tükürük etkisinin azalmasına değinen Diş Hekimi Demet Bozyiğit Yüksel, özellikle diş sağlığının ve tedavisinin aksatılmaması gerektiğini vurguladı.

#1
Foto - İftardan sahura bardak bardak çay içenler dikkat

Ramazan ayında da rutin ağız fırçalamalarının iftar ve sahurda yapılmasını öneren Bozyiğit Yüksel, "Ramazan'da çok uzun süre aç ve susuz kalındığı için ağız ortamında asitlik artar, bakterilerin alanı genişler. Bu durumda çürük miktarı artar, diş etinde iltihabi durum, hiperemiklik miktarı artar, ağız kokusu ve ağız kuruluğu meydana gelir. Çünkü tükürüğün yıkayıcı etkisi vardır. Tükürük azaldığı için bu gibi durumlar meydana gelebilir.

#2
Foto - İftardan sahura bardak bardak çay içenler dikkat

Bizim yapacağımız rutin işlem sabah ve akşam dişlerinizi fırçalamaktır. Aynı şekilde saatleri değiştirerek yapıyoruz, sahurda ve iftarda diş fırçalamamıza devam etmemiz gerekiyor. Fırçalamazsak çürük miktarı artar, oruçlu olduğumuz sürede diş eti iltihabı artar, hastalarda çok şiddetli ağız kokusu meydana gelir ki bizim hastalarımızın en çok şikayet ettiği şey ağız kokusu. Bu gibi durumlarla Ramazan ayında karşılaşmamak için ağız hijyenimize, fırçalamamıza dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.

#3
Foto - İftardan sahura bardak bardak çay içenler dikkat

Oruçluyken tedavi sürecinin aksatılmaması gerektiğini ve acil müdahalelerin önemini belirten Yüksel, "Dişte tedavisi devam eden hastalar acil durumlarda tabii ki oruçluyken tedavi görmeli; kanal tedavisi, dolgu gibi işlem gerekiyorsa yapılmalı. Eğer ki hasta bu konuda hassassa ve dayanabiliyorsa iftardan sonra da bizim kliniğimiz aynı şekilde iftardan sonra hizmet vermekte, tedavisine devam edebilir. Ama bir diş taşı işlemi yaptıracaksa, o suyu yutmadan, hekim o patı kullanmadan diş taşı tedavisi yaptırabilir hastalarımız. Yaptırmazsa hem çürük ortamı artar, hastalarımızda çok şiddetli apseler oluşabilir ya da ihmal ettiğinde yüz şişliğiyle, çok şiddetli ağrıyla karşılaşabilir. Ramazan'da kesinlikle diş tedavilerimizi aksatmıyoruz, rutin fırçalamalarımıza devam etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

#4
Foto - İftardan sahura bardak bardak çay içenler dikkat

Özellikle Türk milletinin vazgeçilmezi olan çay ve kahve tüketimine karşı uyarılarda bulunan Diş Hekimi Demet Bozyiğit Yüksel, sahur menüsü için tavsiyelerini de değinerek, "Sahurda tükettiğimiz şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Kafeinli gıdalar, asitli içecekler, soğan ve sarımsak gibi koku oluşturacak, susamayı artıracak ürünler tüketmememiz gerekiyor. Daha çok kalsiyum içerikli gıdalar tüketilmeli ve bol su içilmeli. Hem tükürük miktarını artırmış oluruz hem de ağız hijyenini sağlamış oluruz.

#5
Foto - İftardan sahura bardak bardak çay içenler dikkat

Çok asitli içecekler tüketmememiz gerekiyor. Çok fazla çay ve kahve tüketmememiz gerekiyor. Hem demir emilimini azaltır, diş eti hastalığı oluşturur hem de hastada oruçlu dönemde aşırı susuzluk ve ağız kuruluğu hissettirebilir. Ayrıca soğanlı, sarımsaklı ve baharatlı gıdalar tüketmememiz gerekiyor. Hem ağız kokusu yapar hem mide rahatsızlığı yapar hem de susama miktarımızı, ağız kuruluğunu artırır. Sahurda genelde yoğurtlu, sıvı ve sulu şeyler tüketmememiz gerekiyor.

#6
Foto - İftardan sahura bardak bardak çay içenler dikkat

Yeşil sebzeler ve daha çok kalsiyum içerikli gıdalar tüketirsek orucu daha güzel ve daha rahat bir şekilde atlatabiliriz. Gün içerisinde dişlerini fırçalamak isteyen veya bu konuda hassas olan hastalarım için söylüyorum, en azından macunsuz, sadece diş fırçasıyla fırçalamaları gerekir. O suyu yutmadan hem ağızda bir ferahlık sağlanır hem de ağız hijyenini oruçlu dönemde daha iyi korumuş oluruz. Ramazan ayında hastalarımızın ağız hijyenine dikkat etmeleri lazım ve rutin diş tedavilerini aksatmamaları gerekiyor" şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ramazan ayına saatler kala Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok önemli uyarı: Müslümanlara duyuralım
Gündem

Ramazan ayına saatler kala Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok önemli uyarı: Müslümanlara duyuralım

Cübbeli Ahmet Hoca "Müslümanlara duyuralım" diyerek yaptığı açıklamasında Ramazan ayına saatler kala önemli bir uyarıda bulundu...
NATO'dan gece yarısı Türkiye mesajı
Dünya

NATO'dan gece yarısı Türkiye mesajı

Açıklamalarda bulunan NATO Sözcüsü Allison Hart, dikkat çeken ifadeler kullandı. Hart "Türkiye, İttifak'ın sarsılmaz bir müttefikidir ve ort..
Güney Asya'da dengeler değişti! 17 yıllık sürgün bitti: Tarık Rahman başbakanlık koltuğuna oturuyor
Dünya

Güney Asya'da dengeler değişti! 17 yıllık sürgün bitti: Tarık Rahman başbakanlık koltuğuna oturuyor

Güney Asya’nın stratejik noktalarından Bangladeş’te gerçekleştirilen seçimlerde sandıktan değişim rüzgarları esti. Bangladeş Milliyetçi Part..
Esenyurt'ta skandal görüntü!
Gündem

Esenyurt'ta skandal görüntü!

İstanbul Esenyurt'ta bir kişi, 4 kişilik grubun saldırısına uğradı. Yaşları küçük olan şahıslar şahsı darp etmeye çalışırken, adam apartmana..
CHP’den kaçan kaçana! O isim de istifa etti!
Siyaset

CHP’den kaçan kaçana! O isim de istifa etti!

Ağzı bozuk Özgür Özel yönetiminde skandallarla ve partinin kazandığı belediyelerde yolsuzluklarla anılan CHP’de istifalar peş peşe geliyor. ..
İngilizler dünyaya böyle duyurdu! Suudi Arabistan’ın KAAN hamlesi ABD'nin uykusunu kaçırdı
Dünya

İngilizler dünyaya böyle duyurdu! Suudi Arabistan’ın KAAN hamlesi ABD'nin uykusunu kaçırdı

İngiltere merkezli The Middle East Eye "Suudi Arabistan’ın Türk savaş uçağı KAAN isteği, Trump yönetimini rahatsız etti" diye yazdı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23