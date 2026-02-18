İftardan sahura bardak bardak çay içenler dikkat
Ramazan ayının vazgeçilmezi olan çay keyfinin ağız sağlığını sandığından daha fazla tehdit ettiğine dikkat çeken Diş Hekimi Demet Bozyiğit Yüksel, özellikle iftar ve sahur arasında aşırı tüketilen çayın diş eti hastalıklarını tetiklediği ve oruçluyken ağız kuruluğunu artırdığı ifade etti. Ramazan ayının gelmesi ile birlikte Diş Hekimi Demet Bozyiğit Yüksel, vatandaşlara ağız ve diş sağlığını korumaları konusunda önemli bilgilendirmelerde ve uyarılarda bulundu. Ramazan ayında ağızda artan asitlik oranına ve tükürük etkisinin azalmasına değinen Diş Hekimi Demet Bozyiğit Yüksel, özellikle diş sağlığının ve tedavisinin aksatılmaması gerektiğini vurguladı.