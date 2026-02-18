İstanbul’a da Ankara’ya da İzmir’e de nal toplattı! Türkiye’nin en pahalı evleri artık bu şehirde satılıyor

Türkiye genelinde güncellenen konut fiyatları listesinde, metropollerin mutlak hakimiyeti sona ererken turizm merkezleri zirveye yerleşti. Yapılan son araştırmaya göre Muğla, 8 milyon 200 bin TL’lik ortalama konut fiyatıyla İstanbul’u geride bırakarak Türkiye’nin en pahalı şehri ünvanını kazandı. Listenin en sonunda ise 2 milyon 200 bin TL ile Kilis yer alırken, gayrimenkul yatırımının rotası büyükşehirlerden kıyı şeridine kaydı.