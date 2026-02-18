  • İSTANBUL
İstanbul'a da Ankara'ya da İzmir'e de nal toplattı! Türkiye'nin en pahalı evleri artık bu şehirde satılıyor
İstanbul'a da Ankara'ya da İzmir'e de nal toplattı! Türkiye'nin en pahalı evleri artık bu şehirde satılıyor

Türkiye genelinde güncellenen konut fiyatları listesinde, metropollerin mutlak hakimiyeti sona ererken turizm merkezleri zirveye yerleşti. Yapılan son araştırmaya göre Muğla, 8 milyon 200 bin TL’lik ortalama konut fiyatıyla İstanbul’u geride bırakarak Türkiye’nin en pahalı şehri ünvanını kazandı. Listenin en sonunda ise 2 milyon 200 bin TL ile Kilis yer alırken, gayrimenkul yatırımının rotası büyükşehirlerden kıyı şeridine kaydı.

Türkiye genelinde konut fiyatları, bölgesel dinamiklerin etkisiyle değişim göstermeye devam ediyor. Gayrimenkul değerleme verileriyle hazırlanan son rapor, büyükşehirlerin konut piyasasındaki mutlak hakimiyetinin turizm merkezlerine kaydığını ortaya koydu. Verilere göre, Türkiye'nin en pahalı konutları artık İstanbul veya Ankara’da değil, Muğla’da satılıyor.

Listenin ilk sırasında 8 milyon 200 bin TL’lik ortalama konut fiyatıyla Muğla yer alırken, İstanbul 7 milyon 700 bin TL ile ikinci sırada kaldı. Çanakkale, Antalya ve İzmir gibi iller ise 6 milyon TL barajını aşarak listenin üst sıralarını parselledi.

Fiyat listesinin sonunda ise 2 milyon 200 bin TL ile Kilis yer alıyor. Kilis'i sırasıyla Hakkari, Malatya ve Osmaniye takip ederek Türkiye’nin konut maliyeti en düşük illeri olarak kaydedildi.

En pahalı 10 şehir: 1. Muğla – 8.200.000 TL 2. İstanbul – 7.700.000 TL 3. Çanakkale – 6.400.000 TL 4. Antalya – 6.300.000 TL 5. İzmir – 6.100.000 TL

6. Aydın – 5.900.000 TL 7. Balıkesir – 5.500.000 TL 8. Yalova – 5.300.000 TL 9. Bartın – 5.200.000 TL 10. Bursa – 5.100.000 TL

