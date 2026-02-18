İstanbul'a güne karla başladı!

  • İSTANBUL
İstanbul'un bazı ilçelerinde aralıklarla kar ve sulu kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı özellikle İstanbul’un batı bölgesinde etkili oluyor.

İstanbul'un bazı ilçelerinde kar ve sulu kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Avrupa Yakası'nın birçok ilçesinde etkisini gösteren sağanak, bazı bölgelerde yerini kar ve sulu kar yağışına bıraktı.

Silivri, Büyükçekmece ve Başakşehir ile Arnavutköy Hadımköy'de lapa lapa yağan kar, Sultangazi ve Bağcılar'da sulu kar şeklinde aralıklarla devam ediyor.

Anadolu Yakası'nda ise birçok ilçede sağanak etkisini sürdürüyor.

