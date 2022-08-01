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Ekonomi Karaman Akçaşehir TOKİ kura sonuçları isim listesi: Akçaşehir kura sonuçları 2+1 ve 3+1 kura çekilişi sonucu
Ekonomi

Karaman Akçaşehir TOKİ kura sonuçları isim listesi: Akçaşehir kura sonuçları 2+1 ve 3+1 kura çekilişi sonucu

TOKİ Karaman Akçaşehir kura sonuçları 2+1 18 konut 3+1 1 konut için isim listesi hak sahipleri tarafından merak ediliyor. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş ile Akçaşehir TOKİ konutları hak sahipleri belirlendi. İşte Akçaşehir TOKİ Yozgat kura çekiliş sonuçları isim listesi!

Yeniakit Publisher
2022-08-01 11:01:00 - 2022-08-01 11:06:35
Karaman Akçaşehir TOKİ kura sonuçları isim listesi: Akçaşehir kura sonuçları 2+1 ve 3+1 kura çekilişi sonucu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Karaman Akçaşehir 2+1 ve 3+1 konutların kurası noter huzurunda çekilen kura neticesinde belli oldu.

Karaman Akçaşehir TOKİ kura sonuçları isim listesi: 

Fatma Civan

Maviş Yılmaz

Ayşegül Gümrah

Büşra Aydın Erkılıç

Şamil Arıkan

Fatma Nur Beyza Gürün

Zeynep Akıl

Alparslan Çetin

Şeyma Ateş

Merve Sönmez

Abdülkadir Gülseven

Tuğçe Öner

Alperen Gençaban

Hayri Uman

Gökhan Kopuz

Esra Kopcal

Ali Duran

Simge Demircan

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