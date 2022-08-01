Karaman Akçaşehir TOKİ kura sonuçları isim listesi: Akçaşehir kura sonuçları 2+1 ve 3+1 kura çekilişi sonucu
TOKİ Karaman Akçaşehir kura sonuçları 2+1 18 konut 3+1 1 konut için isim listesi hak sahipleri tarafından merak ediliyor. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş ile Akçaşehir TOKİ konutları hak sahipleri belirlendi. İşte Akçaşehir TOKİ Yozgat kura çekiliş sonuçları isim listesi!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Karaman Akçaşehir 2+1 ve 3+1 konutların kurası noter huzurunda çekilen kura neticesinde belli oldu.
Karaman Akçaşehir TOKİ kura sonuçları isim listesi:
Fatma Civan
Maviş Yılmaz
Ayşegül Gümrah
Büşra Aydın Erkılıç
Şamil Arıkan
Fatma Nur Beyza Gürün
Zeynep Akıl
Alparslan Çetin
Şeyma Ateş
Merve Sönmez
Abdülkadir Gülseven
Tuğçe Öner
Alperen Gençaban
Hayri Uman
Gökhan Kopuz
Esra Kopcal
Ali Duran
Simge Demircan