Karalar: "Yol haritamızı belirledik"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP’li Zeydan Karalar, “Adana Büyükşehir Belediyesi’nin, bütçesinin iki buçuk katı gibi çok ciddi bir borcu var. 6 aylık tasarruf politikası uygulayarak bütçeyi hizmet üretebilir hale getireceğiz. Gerekli olduğunda Büyükşehir Belediyesi kadrolarında da değişikliğe gideceğiz” dedi.

Adana’da resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 53,63 oy alarak Büyükşehir Belediyesi’ni kazanan Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Zeydan Karalar, katıldığı bir televizyon programında Adana’yı ve gerçekleştirmeyi planladığı projeleri anlattı. Adana’da bir şeyleri değiştirmek, büyük bir köy olmaktan kurtarmak için büyükşehir belediye başkanı olduğunu dile getiren Karalar, Adana’yı, olumsuzluklarını gidererek herkesin övüneceği bir kent haline getirmek istediğini söyledi.

Kente hizmet noktasında önlerinde birçok engel olduğunu ve bunların temizlenmesi gerektiğini belirten Karalar, “Adana Büyükşehir Belediyesi’nin, bütçesinin iki buçuk katı gibi çok ciddi bir borcu var. Bunu bir şikayet olarak söylemiyorum. Biz bu engelleri aşmazsak, hiçbir şey yapamayız. Yol haritamızı belirledik, projelerimizi hazırladık. 6 aylık tasarruf politikası uygulayarak bütçeyi hizmet üretebilir hale getireceğiz” dedi.

"Kadrolarda değişikliğe gideceğiz"

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin kadrolarında gerekli olduğunda değişikliğe gideceklerini vurgulayan Karalar, “Kimsenin siyasi kimliğine bakmadan, işini iyi yapan, görevini aksatmayanlarla çalışmaya devam edeceğiz. Hiç kimsenin tereddüt etmesine gerek yok" dedi.

İşsizliğin ülkenin en önemli sorunu olduğunu belirten Karalar, "İnsanlar umutsuzluğa kapılmış, yaşama tutunacak umutları yok. Bu büyük bir tehlike. Bizim insanlara umut vaat etmemiz gerekiyor ancak işsizliği belediye başkanı çözecek merci değil. Ülkede istihdamı, üretimi artıran ekonomik politika uygulanmalıdır. Bu olmayınca ciddi krizler ortaya çıkıyor. Bu sorunlar ortaya çıkınca da insanlar çözümü belediye başkanından bekliyor. Keşke öyle bir imkanımız olsaydı” diye konuştu.

İşsizlik problemine küçük ölçekli sanayi siteleri açarak, ilçelerde kırsal kalkınmayı sağlayarak, organize sanayi sitelerine yardımcı olarak ve kooperatifler kurarak kısmi çözümler sunacaklarını anlatan Karalar, “Halkımız bizi işsizlik yüzünden lütfen cezalandırmasın. 250 bin işsiz varken, belli bir kısmını belediyelere alabilirsiniz ancak bütçe buna müsait değil” dedi.

"Plansız yatırım yapmayacağız"

Yapılan araştırmalarda Adana’nın işsizlik, trafik, alt yapı sorunları, kirlilik, engelli ve hayvan hakları olmak üzere 6 problemi olduğunu kaydeden Karalar, bu sorunları çözmek için çalışmaya başladıklarını söyledi. Yapılacak tüm yatırımların planlı bir şekilde yürütüleceğini belirten Karalar, sşöyle devam etti:

“Ulaşım master planı yaptıktan sonra kent nereye doğru büyüyecekse, ona göre plan yaparak trafiği rahatlatacağız. Ekonomik kaynaklarımız kısıtlı olduğu için yatırımları planlayarak gerçekleştireceğiz. Adana bir mega kent haline geldi ama toplu taşıma eksiği var. Bir metromuz var, nereden geldiği nereye gittiği belli değil. Ya bu metroyu tamamen kaldıracağız ya da eksiklerini gidereceğiz. Bizim düşüncemiz metronun Şehir Hastanesi ve Çukurova Üniversitesi’ne gitmesini sağlamak. Eğer 100 bin insanı toplu taşımaya nakledersek, trafik rahatlayacaktır. Onun dışında kentte alt yapı sorunu var. Asbest borulardan insanlar su içiyor. Su kaçağı yüzde 48 oranlarına gelmiş. 100 liraya mal edilen su, 200 liraya vatandaşa ulaşıyor. İnsanların sağlıklı su içmesini sağlamak belediyenin görevidir.”

"Vatandaşlar ne yediğini bilecek"

İlk etapta çiftçinin sağlıklı ürün yetiştirmesini sağlayacaklarını ve hayvancılığa destek vereceklerini belirten Karalar, “Adana, neredeyse dünyayı doyurabilecek Çukurova’nın göbeğinde, çok verimli topraklara kurulmuş bir şehir. Kendi sebzesini, meyvesini üretiyor ama biz şu an ne yediğimizi bilmiyoruz. Bunun için ilk fırsatta Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı nezdinde çok ciddi bir laboratuvar kurarak, bir veteriner hekim ordusuyla, ziraate hizmet sağlayacağız. Böylelikle vatandaş ne yediğinden emin olacak, rahatça meyvesini sebzesini yiyecek. Umarım Ortadoğu’da yaşanan problemler de bir an önce çözülür. Çünkü Adana’dan Ortadoğu’ya çok ciddi bir meyve ve sebze ihracatı söz konusuydu” diye konuştu.

Türkiye’de ve Adana’da huzur, güven ve barış ekmek için çalıştıklarını ifade eden Karalar, “Vatandaşlarım hiç merak etmesin. Ben 24 saatimi hizmete ayıracağım. İşimiz kolay değil ama elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım” ifadesini kullandı.