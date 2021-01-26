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Kadın - Aile Karalahana çorbası nasıl yapılır? Karadeniz usulü Karalahana çorbası tarifi
Kadın - Aile

Karalahana çorbası nasıl yapılır? Karadeniz usulü Karalahana çorbası tarifi

Pratik ve oldukça besleyici olan Karalahana çorbası Karadenizlilerin en meşhur lezzetlerinden. İçerisindeki mısır unu sayesinde Karadeniz'in sembollerinden olan Karalahana çorbası oldukça sağlıklı ve besleyici bir çorba olması açısından her insan tarafından tercih edilebilir. Peki, Karadeniz usulü Karalahana çorbasının püf noktaları neler, nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-01-26 17:54:00 -
Karalahana çorbası nasıl yapılır? Karadeniz usulü Karalahana çorbası tarifi

Karalahanayla Karadeniz'de çorbadan tutun dolmaya kadar sayısız yemek yapılabiliyor. Kara lahana çorbası ise içlerinden en sevileni. Kimi ezerek, kimi daha diri bırakarak hazırlasa da hepsinin sonucu aynı lezzet. Peki, karalahana çorbası nasıl yapılır?

Karalahana çorbası tarifi

Malzemeler

1 demet kara lahana

2 adet soğan

1 çay bardağı mısır yarması

1 su bardağı kuru fasulye

1 kaşık tereyağı

Yarım fincan zeytinyağı

1 su bardağı mısır unu

Acı biber

Yapılışı:

Kara lahanaları iyice yıkayın ve suyunu süzdürün.

Ardından ince ince doğrayın.

Bir tencerede su kaynatın ve içine doğradığınız lahanaları atın.

Yarma ve kuru fasulyeleri ayrı birer tencerede haşlayın.

Haşlanmış yarma ve fasulyeleri de lahanayı koyduğunuz tencereye ilave edin.

Biraz pişince çorbayı karıştırarak mısır ununun tamamını ilave edin.

Diğer yandan bir tavada yağ ile incecik doğradığınız soğanları pembeleşinceye kadar kavurun.

Kavrulan soğana acı biberi de ilave edin ve kaynayan çorbanın içine ekleyin.

Son olarak yeteri kadar tuzu da ekleyin.

Çorbanız hazır.

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