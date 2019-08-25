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Karaköy’de kepçenin dişleri sırtına saplandı

Karaköy’de motosikletiyle bariyerlere çarparak metrelerce sürüklenen genç, yol kenarında park halindeki kepçenin dişlerine saplandı.

25 Ağustos 2019 Pazar 12:09
Karaköy’de kepçenin dişleri sırtına saplandı

İstanbul'da sabah saat 06.30 sıralarında Beyoğlu Karaköy Azapkapı Mahallesi Kemeraltı Caddesi üzerinde meydana gelen kazada iddiaya göre motosiklet tamircisi Efe Bozdemir (27), sabah saatlerinde iş yerinden çıkarak 34 ZG 9078 plakalı motosikletine bindi. Genç cadde üzerinden Eminönü istikametine seyrettiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle motosikletinin hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosikletin bariyerlere çarpması sonucu Bozdemir, yere savruldu. Metrelerce sürüklenen genç, yol kenarında park halindeki kepçenin dişlerine saplandı.

DURUMU AĞIR

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, vatandaşların da yardımıyla ağır yaralı genci kepçenin dişlerinden çıkartarak sedyeye koydu. İlk müdahalesi olay yerine yapılan Bozdemir, ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan gencin bağırsaklarının ve omuriliğinin zarar gördüğü ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

“HIZINI ALAMAYIP BARİYERLERE VURUYOR”

Yasin Ergün, “Saat 06.30 sıralarında 25-30 yaşlarında motosikletli bir genç, hızını alamayıp bariyerlere vuruyor. Bariyerlerle sürüklenip kepçenin ağzındaki o kancalara sırtından giriyor. Onlar girince baya kan akmış. Arkadaşlarımız olay yerinde tampon yapıyor. Ekip geliyor, onlar geldikten sonra da ambulansla hastaneye kaldırılıyor. Kepçenin dişlisine girmiş. Kan kaybı çok olunca da acil kaldırmışlar” dedi.

ÇALIŞMA İBB’YE BİLDİRİLMEYİNCE YETKİLİ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri de çevrede çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri, kazanın yaşandığı yerde fotoğraflama ve görüntüleme yaptı. Görgü şahitlerinin ifadesinin alındığı olayda trafik polisleri, kazayla ilgili tutanak tuttu. Yapılan çalışma sonrasında olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezi’nden (UYM) bir yetkili, cadde üzerinde yapılan çalışmanın bildirilmediğini iddia etti. Polis, semtin en işlek caddesinde iş makineleriyle yapılan çalışmadan sorumlu olan şahsı ifadesini almak üzere Karaköy Polis Merkezine götürdü.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 12:09
  1. İstanbul
  2. Taksim
  3. Eminönü
  4. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  5. Beyoğlu
  6. Karaköy

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