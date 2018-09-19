Karaköy sapığına 5 yıl hapis cezası!

Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın özel haberine göre, Romanya'dan tatil amacıyla Türkiye'ye gelen 23 yaşındaki E. P., ablası ile Karaköy'de geziyordu. Öğle saatlerine doğru Kemeraltı Caddesi üzerinde yürürlerken arkadan yaklaşan şüpheli Mustafa A., bir anda E.P.'ye saldırarak yere düşürüp üzerine çıktı. E.P. ve ablasının bağırması üzerine olay yerine yakın bulunan sivil polisler olaya müdahale etti. Şüpheli Mustafa A., E.P.'nin yanından uzaklaştırılarak gözaltına alındı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

E.P., poliste verdiği ifadesinde, Türkiye'ye tatil amacıyla geldiğini belirterek, kız kardeşimle gezerken daha önce görmediğim bir şahıs üzerime saldırdı. Beni yere yatırdı ve üzerime çıktı. Şahsın bana cinsel amaçlı olarak saldırdığını düşünüyorum. Ben kendisine karşı koymaya çalıştım. Bu arada sivil polisler geldi. Şahsı benden uzaklaştırdılar. Çok korktum. Bana saldıran şahıstan şikayetçiyim" dedi.

O AN KENDİMDEN GEÇMİŞİM

Savcılığın, basit cinsel saldırı suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis talebiyle dava açtığı sanık Mustafa A., geçtiğimiz günlerler hakim karşısına çıktı. Mahkemede, üzerine atılan suçlamayı kabul eden Mustafa A., "O anda kendimden geçmiştim. Kendisini yere yatırdım. O sırada etraftan müdahale ettiler" dedi.

İLK DURUŞMADA 5 YIL HAPİS

Mahkeme, sanık Mustafa A.'nın suçu kabul ettiğini belirterek suçun işleniş şekli sanığın kastını dikkate alarak 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme verdiği hapis cezasında da herhangi bir indirim uygulamazken 3 aydır tutuklu bulunan Mustafa A.'nın ise tahliyesine karar verdi.