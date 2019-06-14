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Karaköprü’de uygunsuz yapılara geçit yok

Karaköprü Belediyesi, ilçenin merkez mahallesinde imara aykırı ve görüntü kirliliğine sebep olan iş yerlerinin boşaltılması için işletmelere süre verdi.

14 Haziran 2019 Cuma 15:44
Karaköprü’de uygunsuz yapılara geçit yok

Karaköprü Belediyesi, ilçenin merkez mahallesinde imara aykırı ve görüntü kirliliğine sebep olan iş yerlerinin boşaltılması için işletmelere süre verdi.


Şanlıurfa’nın en modern ilçesi olan Karaköprü’nün merkez mahallesinde imara aykırı ve görüntü kirliliği oluşturulan işletmelere boşaltılması için tebligat verildi. Karaköprü Belediye Başkan Vekili Ahmet Kaytan, Belediye Başkan Yardımcısı Celal Şeker ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile birlikte bölgede inceleme yaptı. Başkan Vekili Kaytan, "Karaköprü’müzün eski yerleşim alanı olan bölgede var olan işyerleri çevreye rahatsızlık veriyordu. Buradaki iş yerlerinin kendi meslek gurupları olan bölgeye taşınmaları için görüşmeler yaptık. Bölgede gerekli işlemler bitmesinin ardından inşallah buraya güzel bir yeşil alan kazandıracağız” dedi.


Öte yandan Başkan vekili Kaytan, Karaköprü’yü hak ettiği yere getirmek için Başkanımız Metin Baydilli’nin öncülüğünde çalışacaklarını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 15:44
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