Karaköprü’de ilaçlama çalışmaları sürüyor

Karaköprü Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ilaçlama ekipleri, yaz ayları öncesi ilçede sivrisinek ve larva ile mücadele için ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Karaköprü Belediyesi tarafından yaz aylarında vatandaşların sorun yaşamaması için başlatılan ilaçlama çalışmaları aralıksız sürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler merkez ve kırsal mahallelerde araçlar ve sırt pompalarıyla karasinek, sivrisinek, haşere ve larvaların artmasını engellemek için her tarafta ilaçlama çalışması yapıyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin talimatıyla her mevsim devam ettirilen ilaçlama çalışmaları yaz aylarına yaklaşıldıkça arttırılırken, özellikle vatandaşların sık kullandığı alanların dışında, haşere ve sineklerin yaşam alanı olan rögarlar, çöp konteynerleri, dereler ve sazlık alanlarda ilaçlama yapılıyor.