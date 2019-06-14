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Karaköprü’de haşere ve sivrisinek mücadelesi sürüyor

Karaköprü Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü haşere ve sivrisinek yoğunluğunu azaltmak için ilçede gece gündüz ilaçlama çalışmasını sürdürüyor.

14 Haziran 2019 Cuma 11:30
Karaköprü’de haşere ve sivrisinek mücadelesi sürüyor

Karaköprü Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü haşere ve sivrisinek yoğunluğunu azaltmak için ilçede gece gündüz ilaçlama çalışmasını sürdürüyor.


Karaköprü Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bu yıl fazla olan haşere ve sinek yoğunluğunu azaltma adına ilaçlama çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor. Havaların ısınmasıyla ilaçlama çalışmalarına yoğunluk veren Karaköprü Belediyesi ilaçlama ekibi, haşere ve sineklerin yaşam alanı olan rögarlar, çöp konteynırları, su birikintileri, sazlık alanlar, inşaat sahalarıile yeşil alanlarda ilaçlama çalışmasını sürdürüyor.


Sinek ve haşerelerle ilgili ilaçlama hizmeti almak isteyen vatandaşların 444 9 657 numaralı Karaköprü Belediyesi Beyaz Masa birimine şikayetlerini iletebileceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 11:30
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