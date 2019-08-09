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Karaköprü Belediyespor’un Erzurum kampı sona erdi

Karbel Karaköprü Belediyespor’un yeni sezon öncesi hazırlıkları kapsamında gittiği Erzurum kampı sona erdi.

09 Ağustos 2019 Cuma 13:38
Karaköprü Belediyespor’un Erzurum kampı sona erdi

Karbel Karaköprü Belediyespor’un yeni sezon öncesi hazırlıkları kapsamında gittiği Erzurum kampı sona erdi. Kırmızı siyahlı ekip çalışmalarına tesislerinde devam edecek.


TFF 3. Ligde mücadele eden Karbel Karaköprü Belediyespor’un 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında Erzurum’da girdiği kamp sona erdi. 15 gün süren kampta kırmızı siyahlı ekip yeni sezona hazır başlamak için yoğun bir çalışma gerçekleştirdi.


Kampta 4 tane hazırlık maçı oynayan Karaköprü ekibi Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile 3-3, Bayburt İl Özel İdare ile 2-2 berabere kaldı. TFF 1. Lig ekipleri Giresunspor ve B.B. Erzurumspor ile de hazırlık maçlarında karşılaşan Karaköprü Belediyespor, Giresunspor ile 1-1 berabere kalırken, B.B. Erzurumspor karşısında iyi bir oyun sergilemesine rağmen şanssız goller yiyerek 2-1 mağlup ayrıldı.


Kampı Karbel Karaköprü Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Aslan, yönetim kurulu üyeleri Mevlüt keklik, Müslüm Korkmaz, Sait Toprak, Yaşar Aksoy, Ahmet Badıllı ve Vedat Yurum da ziyaret ederek takımla bir araya geldi.


Kampı değerlendiren Kulüp Başkanı Mustafa Aslan, iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini ve yeni sezon öncesi güç topladıklarını dile getirdi. Kulüp Başkanı Aslan, “Öncelikle kamp süresince bize her konuda yardımcı olan Erzurum’daki otel çalışanlarına ve değerli Erzurum halkına misafirperverlikleri için çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir kamp dönemi geçirdiğimizi düşünüyorum. Yeni oyunculardan oluşan bir takımımız var ve hem kaynaşma açısından hem de hazırlanma anlamında iyi bir 15 gün geçirdik. 4 tane güçlü takımla hazırlık maçı yaptık ve hepsinde de takımımız iyi sinyaller verdi. Bundan sonra tesislerimizde hazırlıklarımızı sürdürüp ligin ilk haftasını bekleyeceğiz” diye konuştu.


Karbel Karaköprü Belediyespor’da futbolcular bayramın 3’üncü gününe kadar izinli olacak ve Salı gününden itibaren tesislerde topbaşı yapılarak hazırlıklara devam edilecek.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 13:38
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