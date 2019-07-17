0553 313 94 23

Karaköprü Belediyespor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Şanlıurfa’yı TFF 3.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:20
Karaköprü Belediyespor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Şanlıurfa’yı TFF 3. ligde temsil eden Karbel Karaköprü Belediyespor 2019-2020 sezonunun açılışını gerçekleştirdi.


TFF 3. Lig temsilcisi Karbel Karaköprü Belediyespor 2019 -2020 sezonunun ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Sezon açılışına Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli de katılarak yönetim, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi. Baydilli’nin yanı sıra büyükşehir ve Karaköprü Belediye Meclis Başkanvekili Ahmet Kaytan, Karaköprü Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Aslan ve yönetim kurulu üyeleri de sezon açılışında yer aldı.


Karaköprü Belediyespor’un Şanlıurfa’yı ve Karaköprü’yü temsil ettiğini belirten Baydilli, “Karaköprü ilçemiz Şanlıurfa’nın en gözde ilçesi, Karaköprü Belediyespor’umuz da öyle gözde bir takımdır.Biz nasıl ki üzerimize düşen neyse en iyi şekilde yapmaya çalışıyorsak, futbolcu kardeşlerimden de aynı özveriyi ve çalışmayı bekliyorum. İnşallah arkadaşlarımız Karaköprü Belediyespor’a yeni başarılar getirecek, alnımızı ak edecektir. Yeni sezonun kazasuz, belasız ve başarılarla dolu geçmesini diliyorum” diye konuştu.


Baydilli sezon açılışında futbolcular, teknik heyet ve yöneticilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:20
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    31 Süper Lig topçusu takım arıyor!
    1. 31 Süper Lig topçusu takım arıyor!
    2. Antep fıstığı üreticisinin Çin sevinci
    3. Bilecik’te katı atık tesislerinde..
    4. Madenciliğin önemli fuarı, devlet..
    5. FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal..
    6. Başkan Tanğlay, sünnet olan çocukları..
    7. Yüzde yüz yerli! Yavruları daha..
    8. Eskişehir’de ‘Yüz Okuma Teknikleri’..
    9. Husiler Suudi Arabistan’daki Jizan..
    10. Japonya'da yılın ilk yarısında yabancı..
    11. Atatürk’ün Bolu’ya gelişinin 85’inci..
    12. Hakkari’de sigara, şarjör ve..
    13. Temmuz ortasında dört mevsimi yaşadılar
    14. Kaçırılan Türk denizcilerden hala..
    15. Ünlü markalardan başörtülere ayrımcılık
    16. BEÜ’de ‘15 Temmuz Şehitleri İçin Anma..
    17. Deniz Türüç, Avusturya kampında güç..
    18. Nesli tükenme tehlikesi altında olan..
    19. Para Halter Dünya Şampiyonası
    20. Belediye çalışanlarına eğitim desteği
    21. Başkan Yavaş’a yabancı heyet..
    22. Hakkari’de 2 terörist etkisiz hale..
    23. Ecdat yadigarı cami aslına uygun..
    24. Hindistan’daki çöken binada ölü sayısı..
    25. BM Libya Temsilcisi, BAE Dışişleri..
    26. Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi..
    27. Oğlunu öldüren babaya ağırlaştırılmış..
    28. Koreli turistler rotayı Türkiye'ye..
    29. Mücevher ihracatı, Haziran'da yüzde..
    30. Hamile kadına kapkaça 13 yıl hapis..
    Ölen çocuklar için attığı tweete tepki yağıyor! Komünist başkan PKK'yı gizledi
    Ölen çocuklar için attığı tweete tepki yağıyor! Komünist başkan PKK'yı gizledi
    İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt
    İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’