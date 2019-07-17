Karaköprü Belediyespor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Şanlıurfa’yı TFF 3. ligde temsil eden Karbel Karaköprü Belediyespor 2019-2020 sezonunun açılışını gerçekleştirdi.

TFF 3. Lig temsilcisi Karbel Karaköprü Belediyespor 2019 -2020 sezonunun ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Sezon açılışına Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli de katılarak yönetim, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi. Baydilli’nin yanı sıra büyükşehir ve Karaköprü Belediye Meclis Başkanvekili Ahmet Kaytan, Karaköprü Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Aslan ve yönetim kurulu üyeleri de sezon açılışında yer aldı.

Karaköprü Belediyespor’un Şanlıurfa’yı ve Karaköprü’yü temsil ettiğini belirten Baydilli, “Karaköprü ilçemiz Şanlıurfa’nın en gözde ilçesi, Karaköprü Belediyespor’umuz da öyle gözde bir takımdır.Biz nasıl ki üzerimize düşen neyse en iyi şekilde yapmaya çalışıyorsak, futbolcu kardeşlerimden de aynı özveriyi ve çalışmayı bekliyorum. İnşallah arkadaşlarımız Karaköprü Belediyespor’a yeni başarılar getirecek, alnımızı ak edecektir. Yeni sezonun kazasuz, belasız ve başarılarla dolu geçmesini diliyorum” diye konuştu.

Baydilli sezon açılışında futbolcular, teknik heyet ve yöneticilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.