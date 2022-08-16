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Gündem Karakola saldırının hesabı soruldu! 13 adet terörist imha edildi
Gündem

Karakola saldırının hesabı soruldu! 13 adet terörist imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa sınır hattına teröristlerce düzenlenen saldırının ardından belirlenen hedeflerin vurulduğunu, 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-16 14:31:00 -
Karakola saldırının hesabı soruldu! 13 adet terörist imha edildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröristlerce Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Çiçekalan Hudut Karakolu'na düzenlenen saldırıda Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu'nun şehit olduğu, yaralanan 4 askerin de tedavisine devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, saldırı sonrasında bölgede tespit edilen hedeflerin derhal ateş destek vasıtaları ile vurulduğu, ilk belirlemelere göre 13 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği aktarılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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Yorumlar

lkj

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CELAL

SARI TORBALARINIZ BOL OLSUN KUZU KUZU YATIN  
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