Karakoç’a dua! Kabri başında anıldı

Merhum yazarımız büyük şair ve yazar Abdurrahim Karakoç, vefatının 9'uncu yılında Ankara’nın Bağlum mezarlığındaki kabri başında düzenlenen anma töreninde okunan Kur'an-ı Kerim ve edilen dualarla yad edildi. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Karakoç'un bu toprakların yetiştirdiği çok özel, çok müstesna bir ozan ve şair olduğunu, ömrü boyunca hep inandığını söylediğini, yazdığını ve inandığı gibi yaşadığını belirterek, "Milletimizin hislerinin tercümanı oldu, sevincimizin, sevgimizin ve öfkemizin tercümanı oldu. Hepimizin hayatında bir Abdurrahim Karakoç şiirinin ve mısrasının yeri vardır. Bu millet onu çok sevdi, çok büyük bir vatanseverdi. 9 yıl önce ebediyete uğurladık. Ancak fikirleri, düşüncüleri, mısraları bu millet yaşamaya devam ettikçe ilelebet var olmaya devam edecek” dedi. Bir röportajinda ‘Şiire nasıl başladınız’ sorusuna ‘Besmele ile yanıtını veren Karakoç'un oğlu AK Parti MKYK Üyesi Türk İslam Karakoç, anma programına katılanlara teşekkür etti. Programa, usta şairin yakınları, sevenleri ve müzisyen Hasan Sağındık da katıldı.

AVCI: Anadan doğma şairdi

Abdurrahim Karakoç ile 34 yıl önce aynı gün ebediyete uğurlanan, Türk şiirinin en zarif şairi Cahit Zarifoğlu da Küplüce Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Zarifoğlu ile dönemin Van Müftüsü kayınpederi Kasım Arvas'ın yan yana bulunan kabirleri, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla anıldı.

Eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Zarifoğlu'nun "anadan doğma şair" anlamına gelen "şair-i maderzad" bir şair olduğunu kaydetti. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ise konuşmasında, "Cahit Zarifoğlu yaşadığı nesli de kendisinden sonraki nesli de etkileyen bir edebiyat insanı, bir şair, bir yazardı” dedi. Anma programına şairin eşi Berat Zarifoğlu, oğlu Ahmet Zarifoğlu, gelini Elif Zarifoğlu, kızı Fatma Betül Zarifoğlu Koç, damadı Fatih Koç, kızı Ayşe Hicret Zarifoğlu, Kasım Arvas'ın kızı Hacer Arvas, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, yayıncı Ali Kemal Temizel, yazar Mustakim Haksal, Alim Kahraman, yazar Şamil Kucur ile sunucu ve şair İbrahim Sadri de katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yayımladıkları mesajlarla Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u andı.