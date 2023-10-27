  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bunu hiç beklemiyorlardı! Kassam Tugayları'ndan İsrail ordusuna şok!

Almanya'dan Türkiye'ye karşı müthiş hamle: İkili ticaret hacmi rekor düzeyde!

Şii lider Mukteda es-Sadr: ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği kapatılsın, karar alınsın! Flaş çağrı

Araç sahipleri dikkat: Akaryakıtta motorine indirim haberi geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları

Bayraktar mesaj paylaştı! 40 milyon metreküpe çıkacak, 20 yıllık süreçte Türkiye! Bayraktar'dan doğal gaz açıklaması

Hakan Fidan uyarmıştı! Büyük savaşın ayak sesleri geldi: HAMAS MOSKOVA'DA

Jeffry Flake'den Türkiye mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dünyaya uyarısını yineledi: Ya büyük bir savaş çıkacak, ya da büyük bir barış

MİT TIR'ları davası: Yeniden yargılandılar, suçlu bulundular

Türkiye'nin madencilik, sanayi ve ticaret ile ilgili 100 yıllık atılımları: Türk şirketlerinden altın, kömür, bor üretiminde rekor
Yaşam Karakaçan'ın veteriner yolculuğu!
Yaşam

Karakaçan'ın veteriner yolculuğu!

Yeniakit Publisher
2023-10-27 10:30:00 -

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde ayağında sorun olduğu için kalkamayan eşeğini, patpat römorkunda veterinere götüren yaşlı adamın davranışı yürekleri ısıttı.

Yayladağı'nda yaşayan Hasan Yılmaz’ın 3 ay önce satın aldığı eşek, ayağından sorun yaşadı ve kalkamaz hale geldi. Yılmaz, "Karakaçan" ismini verdiği eşeğini patpat römorkuna bindirip veterinerin yolunu tuttu. Yılmaz, ayağa kalkarak düşmemesi için Karakaçan'ın ayaklarını iple bağladı. Römorkta çevreyi izleyerek yolculuk yapan Karakaçan'ın bu hali gülümsetirken, sahibi Yılmaz'ın davranışı ise hayvanlara şiddet olaylarının arttığı günümüzde yürekleri ısıttı.

Hasan Yılmaz, eşeğin 3 aydır kendisiyle beraber olduğunu ifade ederek, "Adı Karakaçan. Eşeğimin ayağında sorun var. Onu baytara götürüyorum. Baytar bakacak ayaklarına" dedi.

Dünya Göçmen Kuşlar Günü böyle kutlandı
Dünya Göçmen Kuşlar Günü böyle kutlandı

Yaşam

Dünya Göçmen Kuşlar Günü böyle kutlandı


ÖNE ÇIKAN VİDEO

25 milyon metre küp su o göle taşınacak
25 milyon metre küp su o göle taşınacak

Yaşam

25 milyon metre küp su o göle taşınacak

Herkes merak ediyor! Elektrik telleri ne
Herkes merak ediyor! Elektrik telleri ne

Yaşam

Herkes merak ediyor! Elektrik telleri ne

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23