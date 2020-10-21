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Ekonomi Karaismailoğlu’ndan ‘Kule’ye ziyaret
Ekonomi

Karaismailoğlu’ndan ‘Kule’ye ziyaret

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Dünya Hava Trafik Kontrolörleri Günü” dolayısıyla Hava Trafik Kontrol Merkezini, Yerli ve Milli ATC Eğitim Simülatörü ile Esenboğa Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi’ni ziyaret etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 10:56:00 -
Karaismailoğlu’ndan ‘Kule’ye ziyaret

Ertuğrul Şahan  Ankara

Karaismailoğlu, hava kontrolörleri sayesinde sivil ve askeri tüm uçakların kalkışlarından uçuşlarına, iniş trafiğinden, hava şartlarına kadar her türlü parametrelerinin an be an takip edildiğini belirterek, böylece yolcuların emniyetli bir şekilde seyahat ettiklerini söyledi. Karaismailoğlu, yaklaşık 1 milyon metrekare olan Türk hava sahasından transit geçiş yapan veya ülkenin herhangi bir meydanına iniş yapacak günlük ortalama 5 bin trafiğin yönlendirilmesinin hava trafik kontrolörleri sayesinde gerçekleştirildiğini kaydederek, Devlet Hava Meydanları İşletmesi bünyesinde faaliyet gösteren 1760 kontrolörün sayısını 2021’de 2 binin üzerine çıkaracaklarını ifade etti.

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