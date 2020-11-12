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Ekonomi Karaismailoğlu: "Sanayicimize müjde olarak sanayi alanlarını demir yoluna ve limanlara bağlıyoruz. Lojistik maliyeti yüzde 10'un altına düşecek."
Ekonomi

Karaismailoğlu: "Sanayicimize müjde olarak sanayi alanlarını demir yoluna ve limanlara bağlıyoruz. Lojistik maliyeti yüzde 10'un altına düşecek."

Yeniakit Publisher
2020-11-12 11:33:54 -
Karaismailoğlu: "Sanayicimize müjde olarak sanayi alanlarını demir yoluna ve limanlara bağlıyoruz. Lojistik maliyeti yüzde 10'un altına düşecek."
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