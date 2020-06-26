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Ekonomi

Karaismailoğlu: Denizcilikte hedef transit liman ülkesi olmak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye’nin denizcilikte üst sıralara yükseldiğini belirterek, “Ülkemizi küresel deniz taşımacılığıyla entegre transit liman ülkesi haline getireceğiz.

Yeniakit Publisher
2020-06-26 12:06:00 -
Karaismailoğlu: Denizcilikte hedef transit liman ülkesi olmak

Milli gelirimizdeki denizcilik sektör payını yüzde 2,4’lerden yukarılara çekmek için durmak yok, yola devam.” dedi.  Karaismailoğlu, “Dünya Denizciler Günü” dolayısıyla yaptığı açıklamada, mavi ekonomide Türkiye’nin payını daha da artıracaklarını söyledi.  Türkiye’nin son 18 yılda denizcilik alanında kaydettiği gelişime dikkati çeken Karaismailoğlu, Türk deniz ticaret filosunun gemi tipi, tonaj ve büyüklük açısından çeşitlenerek geliştiğini bildirdi.  Bakan Karaismailoğlu, sektöre verilen destek ve büyük hedeflere yönelik gayretiyle Türkiye’nin denizcilik alanında dünya sıralamasında 2 basamak yükseldiğini belirtti. Türk deniz ticaret filosunun kapasitesinin son 18 yılda dünya denizcilik filosuna kıyasla yüzde 87 daha fazla büyüme sağladığını dile getiren Karaismailoğlu, “Türkiye, lüks yat imalatında dünya 3’üncüsü. Türkiye, gemi söküm endüstrisinde 2019’daki 1,1 milyon GT hacmiyle dünya genelinde yüzde 8,3’lük paya sahip. Bu durumuyla Avrupa’da birinci, dünyada ise üçüncü sırada.” dedi.

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