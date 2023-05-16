Karahasanoğlu’ndan bay bay Kemal’e açık teklif! ‘Ya adaylıktan çekil ya da…’
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na gündem olacak bir çağrı yaptı.
Akit TV’de ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, 14 Mayıs seçimlerinden hezimetle ayrılan Millet İttifakı ve adayı Kemal Kılıçdaroğlu da masaya yatırıldı.
Kılıçdaroğlu’nun yenilgisini değerlendiren Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu şunları söyledi:
“Kılıçdaroğlu’nun ya ‘çoğunluğu elde edemedik, artık parlamenter sistem diye bir şey konuşmayacağım, burayı da hak etmiyorum, adaylıktan çekiliyorum’ demesi lazım, ya da ‘cumhurbaşkanı seçilirsem ülkeyi tekrar seçime götüreceğim’ demesi lazım.”