Karahasanoğlu, Thodex vurgununu değerlendirdi: Tedbir alan Merkez Bankası'nı hedef gösterenler açıklasın!

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Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu ile Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan, Manşetlerin Dili programında Thodex'te yaşandığı iddia edilen 2 milyar liralık vurgunu değerlendirdi. Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer'in, Merkez Bankası'nın kripto paralarla ilgili önlemler almasından sonra yurt dışına kaçmak zorunda kaldığına dikkat çeken Murat Alan, Merkez Bankası tarafından alınan tedbirlerin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından hedef alındığını hatırlattı.

Merkez Bankası'nın kripto önlemine 'akılsızlık' dedi

Kılıçdaroğlu'nun tweet mesajı:

'Kılıçdaroğlu kripto para ile ilgili üç kelime edebilir mi?'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini değerlendiren Ali İhsan Karahasanoğlu, Kılıçdaroğlu'nun gece yarısı vurgusuna ilişkin şunları söyledi:

"Gece yarısı bile çalışan bir iktidarla karşı karşıyayız. Dolayısıyla gece yarısı bile çalışan iktidarı övmek lazım. Gündüzü çalışmakla geçirdikleri gibi gece yarısı da çalışıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu kendisini 'hesap uzmanı' olarak takdim ediyor. Ama şimdi onu bir canlı çağırıp 'Kripto para nedir?' diye sorsalar, acaba kripto para ile ilgili üç tane kelime edebilir mi? Diyanet'in İslam alimlerinin verdiği fetvalardaki teknik bilgisi kadar bilgisi var mıdır?"

'Kripto paranın arkasındaki güç kim?'

Kripto vurgunun Thodex ile sınırlı kalmayacağını söyleyen Karahasanoğlu, "Bu işin esasını dünyada bilen kimse yok. Bu paranın arkasında yatan konu nedir? Ne üretiyorsun da bu parayı çıkartıp dağıtıyorsun? Bu paranın garantisi kimdir? Herhalde bu paranın arkasındaki güç 30 yaşındaki genç değil." dedi.

Muhalefetin Z kuşağına desteği...

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 'kripto para' konusundaki uyarısını hatırlatan Ali İhsan Karahasanoğlu, "Bunlara bir anlamda 'özgürlük' adı altında destek veren de bu muhalefet oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın o kadar çabasına rağmen, 'Özgürlük kardeşim. Z kuşağı' gibi söylemlerle destek oldular. Hadi buyrun, şimdi izah edin. Hesap uzmanı olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu, bunlardan yana tavır alıyorsa buyursun bu insanların mağduriyetini temizlesin. Merkez Bankası belki bu tedbirleri almsaydı, o 2 milyar dolar, belki 20 milyar dolar olacaktı." diye konuştu.