Karahasanoğlu Marksist-Leninist'lerin kimyasını fena bozdu! İkiyüzlüler verecek cevap bulamayınca hedef aldı

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Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, bugün kaleme aldığı 'Açız kardeşim açız.. Anlamıyor musunuz, açız: Tarkan’sız yapamayız!' başlıklı köşe yazısıyla 'Marksist-Leninist'lerin kimyasını fena bozdu. Bir gecede 600 bin TL kazanan Tarkan'dan görüş alıp, işçi-emekçilere hitap ederek eğlence sektörünün bittiğini iddia eden Birgün'ün maskesi Karahasanoğlu'nun yazısı ile indi.

İzah edemeyince hedef almayı tercih ettiler!

Birgün ise Ali İhsan Karahasanoğlu'nun köşe yazısından sonra yaptığı haberde, Tarkan'dan görüş alarak, nasıl emekçi dostu olunduğunu izah etmeden, sosyal medyadaki takipçilerini de organize ederek " 'Gazetecilik dehası' büyüledi: Yeni Akit yazarı manşetimizdeki gizli mesajı çözdü!" başlığı ile bir haber yayımladı.

Gerçekler tokat gibi yüzlerine vurulunca kimyaları bozuldu

Koronavirüsle mücadele sürecinde, muhalif medyanın, alınan bütün kararlara itiraz etme misyonu üstlendiğini belirten Karahasanoğlu, bazı çevrelerin, bir yandan kadın hakkı savunucusu rolü üstlenip, diğer yandan da kadınların metalaştırılarak sömürüldüğü pavyon ve benzeri mekanların açılmamasına itiraz etmelerine değindi. Öte yandan işçi haklarını savunma misyonu üstlenmek iddiası ile medyada yer bulup bir gecede binlerce lira kazananların sesi olanları anlattı.

'Kadınları bar-pavyonlarda oynatamayınca...'

Karahasanoğlu, Birgün Gazetesi'nin 'Bu zihniyet hiç normal değil' başlıklı manşet haberini eleştirdi. "Açık açık söylüyorlar: 'Pavyonlar ne zaman açılacak' " ifadesini kullanan Karahasanoğlu, "Hay sizin pavyonlarınız da batsın, siz de batın e mi! İnsanlar salgından, can derdine düşmüş. Bunlar bir gün alkol derdine düşüyorlar. Bir gün dönüp, bar-payvon derdine düşüyorlar. Sizin anlayacağınız, 'Kadın hakları, kadın hakları' diye ortalıkta tepinenler, şimdi kadınları bar-pavyonlarda oynatamayınca, deliriyorlar, kuduruyorlar, saldırıyorlar." dedi. Karahasanoğlu, işçi haklarından dem vuran Birgün'ün, aynı haberde bir gecede binlerce lira kazanan Tarkan'dan görüş almasını da eleştirerek, şöyle devam ettti:

Hem pavyonların açılmasını isteyip hem kadın hakkından bahseden, hem işçi hakkı savunup hem de bir gecede 600 bin lira kazanan Tarkan'dan görüş alan Birgün, bu tezatlıkları açıklamak yerine adına haber dedikleri içi bomboş bir yazı ile Ali İhsan Karahasanoğlu'nu hedef aldı.

İşçi-emekçi ve kadın hakkı savunucusu Birgün'ün o haberi: