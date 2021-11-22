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Gündem Karahasanoğlu, Manşetlerin Dili’nde SP’yi eleştirdi!
Gündem

Karahasanoğlu, Manşetlerin Dili’nde SP’yi eleştirdi!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun "Cumhur ittifakında yokuz." açıklamasını değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 20:32:00 - 2021-11-22 20:48:49
Karahasanoğlu, Manşetlerin Dili’nde SP’yi eleştirdi!

 Yeniakit.com.tr 

Hafta içi her gün, Murat Alan’ın sunumu ve Ali Karahasanoğlu’nun yorumları ile yayınlanan Akit TV Manşetlerin Dili programında, bugün Temel Karamollaoğlu’nun "Cumhur ittifakında yokuz" açıklaması masaya yatırıldı.

'Milli Görüş çizgisine ihanet'

Karahasanoğlu, Temel Karamollaoğlu’nun, "Faizcilerle ittifakta yokuz, Zinacılarla ittifakta yokuz. AB sevdalıları ile ittifakta yokuz." diyemediğini hatırlatıp, Cumhurbaşkanlığı sistemi üzerinden Cumhur ittifakında yer alınmamasının, Milli Görüş çizgisine ihanet olduğunu hatırlattı.

Sivas davası üzerindeki ayak oyunları!

Programda, Sivas Davası’nın ayrıntıları aktarılırken, Aziz Nesin’in Madımak otelindeki konumu, Şeytan Ayetleri kitabının yayınlanması, Seyfi Oktay’ın Sivas davasına müdahalesi, Sivas davasının nasıl ayak oyunları ile Ankara DGM’ye getirildiği de anlatıldı.

'Asıl Sivas mağdurları ile helalleşilmeli'

Manşetlerin Dili - 22 Kasım 2021 Pazartesi

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