Karahasanoğlu: İmamoğlu adamlarına 'sakın konuşmayın' talimatı vermiş! Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, AFAD'da yapılan toplantıya çağrılmadığını iddia eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yalanı ortaya çıkınca kendi adamlarına konuşmamaları için talimat verdiğini söyledi.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ile ekranlara gelen Akit TV’nin ilgiliyle izlenen programı ‘Manşetlerin Dili’nde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. "İmamoğlu adamlarına talimat verdi" İstanbul’u sallayan 5,8’lik depremin ardından AFAD'da yapılan toplantıya çağırılmadığını iddia eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Karahasanoğlu, İmamoğlu’nun çelişkili açıklamalar yaptığını belirterek, yalanının ortaya çıkmasının ardından kendi adamlarına konuşmamaları konusunda talimat verdiğini söyledi. İşte Karahasanoğlu’nun Akit TV’deki o açıklamaları;

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