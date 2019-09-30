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Karahasanoğlu: İmamoğlu adamlarına 'sakın konuşmayın' talimatı vermiş!

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, AFAD'da yapılan toplantıya çağrılmadığını iddia eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yalanı ortaya çıkınca kendi adamlarına konuşmamaları için talimat verdiğini söyledi.

30 Eylül 2019 Pazartesi 14:35
Karahasanoğlu: İmamoğlu adamlarına 'sakın konuşmayın' talimatı vermiş!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ile ekranlara gelen Akit TV’nin ilgiliyle izlenen programı ‘Manşetlerin Dili’nde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

"İmamoğlu adamlarına talimat verdi"

İstanbul’u sallayan 5,8’lik depremin ardından AFAD'da yapılan toplantıya çağırılmadığını iddia eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Karahasanoğlu, İmamoğlu’nun çelişkili açıklamalar yaptığını belirterek, yalanının ortaya çıkmasının ardından kendi adamlarına konuşmamaları konusunda talimat verdiğini söyledi.

İşte Karahasanoğlu’nun Akit TV’deki o açıklamaları;

 

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 14:35
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  11. Ali İhsan Karahasanoğlu

YORUM YAZ

  • ReisReis6 dk önce
    Karahasanoglu senin hicbir dedigini samimi bulmuyorum
  • Halim SelimHalim Selim9 dk önce
    Sen, imamoglu kadar adam mısın?

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