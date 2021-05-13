  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Rusya'dan flaş Ramazan Bayramı mesajı
Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! Hulusi Akar açıkladı
Ali Erbaş'tan Ramazan Bayramı mesajı
Şanlıurfa'da Filistinlilere dua!
Gündem Karahasanoğlu ailesinin acı günü! Ayşe Anne’yi dualarla uğurladık
Gündem

Karahasanoğlu ailesinin acı günü! Ayşe Anne’yi dualarla uğurladık

Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı ve Müessese Müdürümüz Nuri Karahasanoğlu’nun eşi Ayşe Karahasanoğlu, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede Hakk’ın rahmetine kavuştu.

Yeniakit Publisher
2021-05-13 09:39:00 -
Karahasanoğlu ailesinin acı günü! Ayşe Anne’yi dualarla uğurladık

 Haber Merkezi 

Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı ve Müessese Müdürümüz Nuri Karahasanoğlu’nun eşi Ayşe Karahasanoğlu, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede Hakk’ın rahmetine kavuştu.

Dostları, Akit Medya’yı yalnız bırakmadı

51 yaşında fani hayata gözlerini yuman Ayşe Karahasanoğlu’nun cenaze namazı dün öğle namazını müteakip Başakşehir İmam-ı Azam Camii’nde kılındı. Siyaset, medya, iş dünyası, STK temsilcileri ve sevenlerinin geniş  katılım gösterdiği cenazede salgın tedbirlerine azami riayet edildi.

Cenazede taziyeleri Akit Medya Grubu Müessese Müdürümüz Nuri Karahasanoğlu, İcra Kurulu Başkanımız Mustafa Karahasanoğlu ve Yazı İşleri Müdürümüz Ali İhsan Karahasanoğlu kabul etti.

Cenaze törenine AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcıları Adem Yıldırım ve Halime Kökçe, Hüda Par eski İstanbul İl Başkanı Erdal Elibüyük, Saadet Partisi Güngören İlçe Başkanı Muhammet Resuloğlu, İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım, Özgür Der Genel Başkan Yardımcısı Kenan Alpay, işadamı Mustafa Şimşek, Gazeteci Yazar Ekrem Kızıltaş, Yeni Şafak Gazetesi Reklam Müdürü Abdullah Hanönü iştirak etti. Gazetemiz yazarları, yayın kurulu üyeleri ve personellerinin katıldığı cenazeye, merhume Karahasanoğlu’nun yakınları ve sevenleri de geniş katılım sağladı.

Dualarla defnettik

Merhume Ayşe Karahasanoğlu’nun naaşı Yeni Kayabaşı Mezarlığı’nda dualarla defnedildi. 

Akit ailesi olarak; Ayşe Annemize Allah’tan rahmet ve mağfiret diliyor, yakınlarına ve sevenlerine sabr-ı cemil niyaz ediyoruz.


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Bu fiyat mümkün' iddiası! Altını olanlar dikkat
Ekonomi

'Bu fiyat mümkün' iddiası! Altını olanlar dikkat

Güvenli liman olarak bilinen altın fiyatları ile ilgili araştırmalar sürüyor. Altın fiyatları artacak mı? İşte Ekonomist Cüneyt Paksoy'un al..
Tam kapanmanın meyvelerini topluyoruz
Gündem

Tam kapanmanın meyvelerini topluyoruz

Sağlık Bakanlığı, 12 Mayıs Çarşamba gününe ait koronavirüs verilerini açıkladı.
Erdoğan'dan İsrail açıklaması: BM derhal bu zulme dur demezse...
Siyaset

Erdoğan'dan İsrail açıklaması: BM derhal bu zulme dur demezse...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör devleti İsrail'in eylemlerinin derhal durdurulması gerektiğini bildirdi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay