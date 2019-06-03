Karagümrükspor'dan Lanre Kehinde hamlesi!
TFF 1.Lig'in yeni takımlarından Fatih Karagümrükspor, Denizlispor'un golcü oyuncusu Kehinde'ye kanca attı.03 Haziran 2019 Pazartesi 14:37
Yeniakit.com.tr - TFF 1.Lig'e yükselen ve güçlü bir kadro ile sezona başlamak isteyen Fatih Karagümrükspor transfer çalışmalarıı sürdürmeye devam ediyor.
İstanbul temsilcisi Fatih Karagümrükspor, Süper Lig'e yükselen Denizlispor'da forma giyen golcü oyuncu Lanre Kehinde'yi transfer etmek için girişimlere başladığı iddia edildi.
Kehinde'nin Denizlispor'da 1 yıl daha opsiyonu bulunuyor.
Kaynak:Yeniakit.com.tr
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