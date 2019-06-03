Karagümrükspor'dan Lanre Kehinde hamlesi! TFF 1.Lig'in yeni takımlarından Fatih Karagümrükspor, Denizlispor'un golcü oyuncusu Kehinde'ye kanca attı.

Yeniakit.com.tr - TFF 1.Lig'e yükselen ve güçlü bir kadro ile sezona başlamak isteyen Fatih Karagümrükspor transfer çalışmalarıı sürdürmeye devam ediyor. İstanbul temsilcisi Fatih Karagümrükspor, Süper Lig'e yükselen Denizlispor'da forma giyen golcü oyuncu Lanre Kehinde'yi transfer etmek için girişimlere başladığı iddia edildi. Kehinde'nin Denizlispor'da 1 yıl daha opsiyonu bulunuyor. Kaynak:Yeniakit.com.tr

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.