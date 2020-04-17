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Aktüel

Karagümrük taraftarlarından 112 Acil Servis ekibine sürpriz karşılama

2020-04-17 23:56:37 -
Karagümrük taraftarlarından 112 Acil Servis ekibine sürpriz karşılama

İSTANBUL (AA) - Fatih'te Karagümrük Taraftarları Derneği üyeleri, ihbarda bulunarak çağırdıkları 112 Acil Servis ekibine sürpriz karşılama yaptı.

Dernek üyeleri, 112 Acil Servis'i arayarak hasta ihbarında bulundu. Taraftarlar, vaka ihbarı üzerine semte gelen ekibi canlı müzik ve meşale ile karşıladı. Saksafon eşliğinde "Güzel günler göreceğiz" ve "Hayat bayram olsa" şarkılarını seslendiren taraftarlar, sağlık çalışanlarına tezahüratta bulundu.

Ambulanstan inen sağlık ekibine taraftarlarca çiçek verilirken, sağlık çalışanları da sevgi gösterisine alkışla karşılık verdi.

Bu sırada evlerinin pencerelerine çıkan vatandaşlar da sağlık çalışanlarını alkışladı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da Twitter hesabından söz konusu videoyu paylaşarak, "Biraz daha sosyal mesafeye dikkat edeceğiz ve evde kalacağız... Karagümrük halkı teşekkürler...112 ve sağlık çalışanları her yerde. Allah'ın izni, sağlık çalışanlarının bilgi ve özverisiyle Kovid-19'u defedeceğiz...Hiç merak etmeyin." ifadelerini kullandı.

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