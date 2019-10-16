Karagümrük Erkan Zengin'e emanet! Erkan Zengin kimdir?

TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük Cüneyt Dumlupınar'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Erkan Zengin'i getirdi. Peki, Erkan Zengin kimdir?

İddiaya göre; Erkan Zengin hem futbolcu hem de teknik adam olarak Karagümrük’te görev yapacak. Mustafa Özer'in ise hem pro lisansı kullanılacak hem de Erkan Zengin'in ekibine dahil olacak.

Erkan Zengin kimdir?

Erkan Zengin 5 Ağustos 1985'te Konya'da dünyaya geldi. Ailesiyle küçük yaşta İsveç'e yerleşen Erkan burada futbol kariyerine adım attı. Erkan Zengin 9 yaşında Hammarby IF takımı altyapısında futbola başlayan Erkan Zengin daha sonra İsveç 3. Liginde forma giymiş ardından kiralık olarak Beşiktaş, Eskişehirspor ve son olarak Karagümrük’te top koşturmuştur.

Süper Lig'in önemli ekiplerinde oynayan Erkan 10 Ağustos 2018'de İsveç ekibi Hammarby'den Karagümrük'e bonservis bedeli olmadan transfer oldu.

Erkan, Karagümrük formasıyla çıktığı 42 maçta 21 gol atıp 5 asist yaptı.

Erkan Zengin ayrıca İsveç Milli Takımı ile çıktığı 22 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.