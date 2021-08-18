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Gündem "Karagümrük çetesi"ne operasyon! "Nuriş" lakaplı Nuri Ergin ağabeyi Nejat Ergin yakalandı
Gündem

"Karagümrük çetesi"ne operasyon! "Nuriş" lakaplı Nuri Ergin ağabeyi Nejat Ergin yakalandı

İstanbul'un Fatih ilçesinde "Karagümrük çetesi" olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2021-08-18 16:01:00 -
"Karagümrük çetesi"ne operasyon! "Nuriş" lakaplı Nuri Ergin ağabeyi Nejat Ergin yakalandı

Kamuoyunda "Karagümrük çetesi" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyonda, örgütün hükümlü elebaşı Nuri Ergin'in ağabeyi Nejat Ergin gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, elebaşılığını Batman Cezaevi'nde hükümlü bulunan "Nuriş" lakaplı Nuri Ergin'in yaptığı organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamındaki çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, soruşturma kapsamında aranan elebaşı Nuri Ergin'in ağabeyi Nejat Ergin'i, Fatih'te düzenlenen operasyonda yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Konuyla ilgili çalışmaların sürdüğü, firari 4 kişinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

Soruşturmada 21 kişi tutuklandı

Kamuoyunda "Karagümrük çetesi" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik 11 Haziran'daki operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 27 kişiden 22'si yakalanmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 18 Haziran'da adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21'i tutuklanmıştı.

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