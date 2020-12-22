Karagümrük, 2021'e yine farklı bir statta başlıyor

Ligin 'göçebe' takımı Karagümrük, zorluklara rağmen son 13 haftada 20 puan toplayarak, 36 yıl aradan sonra çıktığı Süper Lig'e güzel bir başlangıç ​​yaptı. Ligde tesisi olmayan tek takım olan kırmızı-siyahlılar, Vefa Stadı'nda oynamalarına izin verilmediği için her hafta farklı bir stadyum arayışı içindeler. Cumhurbaşkanı Süleyman Hurma'nın "Her hafta stad için yalvarmaya hayrandım" sözleri kamuoyuna dikkat çekerken, kırmızı-siyahlı takım için antrenman sahasının olmaması antrenmanın beklenenin altına düşmesine neden oluyor. Olimpiyat Stadı yanındaki atletizm sahasına her gün ücret ödeyerek antrenman yapan Karagümrük, diğer takımlar da burada antrenman yaptığı için sahayı istediği gibi çekemiyor ve sahayı antrenmana uygun hale getiremiyor.

2020 yılında iç sahada oynanan maçlarda herhangi bir yenilgi görmeyen Karagümrük, iç sahada oynadığı 17 maçta 10 galibiyet ve 7 beraberlik elde etti. Evlerinde Süper Lig'de 7 lig maçı oynayan kırmızı-siyahlılar; Olimpiyat Stadı, Ülker Stadı, Recep Tayyip Erdoğan Stadı ve Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda rakiplerini ağırladı. Karagümrük, Vefa Stadı'nda oynanan kupa maçlarında boy gösterdi. 2020 yılında 5 farklı stadyumda rakiplerini ağırlayan kırmızı-siyahlı ekip, farklı bir stadyumda 2021 yılına 'merhaba' diyecek. 3 Ocak 2021 Pazar günü yeni yılın ilk maçında Trabzonspor'u ağırlayacak olan Karagümrük, rakibi Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Oynanan Trabzonspor maçı ile İstanbul'da Karagümrük'ün bu sezon ev sahibi olarak oynamadığı 2 stadyum olacak. Süper Lig maçlarının oynandığı ve TFF'nin izin verdiği hemen hemen tüm stadyumlarda rakiplerini ağırlayan Karagümrük, bu sezon sadece Türk Telekom Stadyumu ve Başakşehir Stadyumu'na ev sahipliği yapmayacak.