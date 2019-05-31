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Karagöz ve Hacivat'ı teknolojiyle buluşturdular!

Bursa'daki Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Ar-Ge biriminde görev alan lise öğrencileri, Türkiye'nin kültürel değerlerinden Karagöz Hacivat gölge oyununun teknolojik versiyonunu üretti.

31 Mayıs 2019 Cuma 10:15
Karagöz ve Hacivat'ı teknolojiyle buluşturdular!

Yazılım ve arduino kullanarak tasarım yapan öğrenciler, kişiye ve hayali oyuncusuna gerek kalmadan kendi kendine oyun oynayabilen ve adını "Tekno Gölge" verdikleri ahşap oyuncak geliştirdi.

Okulun Elektrik Elektronik Öğretmeni Recep Semih Aydın, yaptığı açıklamada, projenin öğrencilerden gelen bir fikir olduğunu söyledi.

Milli ve kültürel değerlerden Karagöz ve Hacivat'ı yeni neslin fazla bilmediğini aktaran Aydın, "Milli ve manevi değerlerimize uygun karakterleri nasıl teknolojiyle birleştirebiliriz diye bir proje yapma fikri oluştu. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman da Hacivat ve Karagöz gölge oyununun teknolojiyle birleştiği bir ahşap oyuncak ortaya çıktı." dedi.

Aydın, "Ne yapabiliriz de bu karakterleri yeni nesillere sevdirebiliriz?" düşünürken projeyi geliştirdiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Biz de elektrik elektronik öğretmenleri olarak öğrencilerimizle buna biraz hareket katalım, hareket katarken de teknolojiyi kullanalım dedik. İçine mikroişlemci tabanlı bir yazılım yükledik ve mikroişlemci kartı koyduk. Bu yazılım sayesinde insanlarla yani hayali oyuncularıyla oynatılan Karagöz Hacivat gölge oyununu bilgisayar kontrolünde servo motorlarla kontrol etmeye başladık. Aydınlatmasını da power led diye tabir edilen kuvvetli ışıklarla sağlayarak şu anki şekline getirdik. Yaklaşık 3 aylık bir çalışmanın sonucunda projeyi tamamladık ve 'Tekno Gölge' adını verdiğimiz ahşap oyuncağı ürettik."

"Karagöz Hacivat'ı biraz daha teknolojik hale getirdik"

İlerleyen aşamada oyuncağın eğitim seti haline getirilip diğer illere veya okullara satılabileceğini aktaran Aydın, "Tekno Gölge ahşap oyuncağını eğitim seti haline getirip bunu 6 yaştan 14 yaşına kadar yani ilkokul birinci sınıftan ortaokul son sınıfa kadar olan kodlama derslerinde tüm Türkiye'ye eğitim materyali şeklinde bunu üretip verebiliriz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin herhangi bir ilinden istenilen siparişi okulda üretip göndermeyi hedeflediklerini vurgulayan Aydın, "Bunları yaparken de öğrencileri işin içine katarak üretime birebir katkıda bulunmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Niye Karagöz Hacivat? Burada yaşıyoruz, buranın ekmeğini yiyoruz. Bundan sonraki etapta Nasreddin Hoca ve Keloğlan karakterini teknolojiyle birleştirip, daha sevimli hale getirmeyi istiyoruz. Yerli karakterlerimizi canlandırıp onları çocuklarla ve gençlerle buluşturmak istiyoruz."

Projede görev alan Elektrik Elektronik Alanı 12'nci sınıf öğrencisi Muhammed Yıldırım da dört arkadaşıyla okulun Ar-Ge biriminde görev yaptıklarını, kodlama ve programlamayla ilgilendiklerini söyledi.

Bir gün odada otururken dolapta Hacivat Karagöz sahnesini gördüğünü anlatan Yıldırım, "Biz bundan ne çıkarabiliriz, nasıl bir etkileşim sağlayabiliriz diye düşündük. Hacivat Karagöz ile artık kimse ilgilenmiyor. Buna teknoloji ve hareket katmayı amaçladık. Projenin daha çok programlama kısmıyla ilgilendim. Arkadaşlarım da tasarım ve donanım kısımlarıyla ilgilendi. Tasarladığımız oyuncakla ilgili bayağı güzel tepkiler aldık. Karagöz ve Hacivat'ı karşılarında teknolojik olarak gören çocukların hoşuna gitti." diye konuştu.

 

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 10:15
  1. Aydın
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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