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Sosyal Medya Karagöz oyunu kullandı ama Hacivat ortalıkta yok
Sosyal Medya

Karagöz oyunu kullandı ama Hacivat ortalıkta yok

Yeniakit Publisher
2024-03-31 16:36:00 -

Bursa'da, tiyatro oyuncusu Bahtiyar Keskin (60), Karagöz kostümü giyerek sandık başına gitti.

Kentte, seçim dönemlerinde oy kullanmaya farklı kostümlerle giden tiyatro sanatçısı Bahtiyar Keskin, bu defa Karagöz kostümüyle Osmangazi ilçesindeki Sadi Etkeser İlkokulu’nda oyunu kullandı.

1086 numaralı sandıkta oy veren Keskin’in kimlik tespiti, şapkası ve sakalı çıkarılıp yapıldı. Okula oy kullanmaya gelen diğer kişilerin şaşkın bakışları arasında oy kullanan Keskin, fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi.

 

‘HACİVAT’TAN AKIL ALDIM VE YANLIŞ OY KULLANMADIM’

Bursa’nın simgelerinden Hacivat ve Karagöz gölge oyunundan esinlenip, Karagöz kostümü giyerek geldiği okulda oy kullanan Keskin, şöyle konuştu:

 
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“Her seçim döneminde, insanlara bir mesaj vermek istiyorum. Hacivat, Karagöz’e her zaman yol gösterir. Karagöz ne yapacağını bilmez ve Hacivat ona yardımcı olur. Halkımıza bir Karagöz olarak, insanlara yol gösterenlere, iş yapanlara oy verilmesi gerektiği mesajını vermek istedim. Siyasilerin ortaya koyduğu eserleri önce sanatçılar, sonra da halk gözlemler. Ben Karagöz olarak, Hacivat’tan akıl aldım ve yanlış bir oy kullanmadım. Biz, bizden sonraki insanlara en güzel eseri bırakmak için kararlar vermek zorundayız.”

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