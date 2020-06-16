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Sağlık

Karağaç köyüne giriş çıkışlar sınırlandırıldı

Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesine bağlı Karaağaç köyüne giriş ve çıkışlar, yeni tip Korona virüs tedbirleri kapsamında sınırlandırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 17:16:52 -
Karağaç köyüne giriş çıkışlar sınırlandırıldı

Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesine bağlı Karaağaç köyüne giriş ve çıkışlar, yeni tip Korona virüs tedbirleri kapsamında sınırlandırıldı.


İscehisar Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzısıhha Meclisi tarafından, Karaağaç köyünde Kovid-19 vaka sayılarının artmasıyla ek tedbirlerin alındığı aktarıldı. Kaymakamlığın açıklamasında, “Bu kapsamda köye giriş çıkışlar belirli istisnalar dışında (öğrencilerin eğitim faaliyetleri, memurların görev amaçlı giriş çıkışı, resmi dairelerdeki randevulu ve süreli işlemler, tıbbi acil durumlar ile yetkililerce aciliyetine karar verilen diğer durumlar) geçici olarak sınırlandırılmıştır. Köyde yaşayan vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerden çıkmaması, temel ihtiyaçlar için her aileden 1 kişinin dışarı çıkabileceği kararlaştırılmıştır. 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 18 yaş ve altı gençlerinde sokağa çıkmaları yasaklanmıştır. İscehisar ve diğer köylere gitmek isteyen araçların Karaağaç köyünde durmaları ve yolcu almaları yasaklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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