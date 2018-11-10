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Karadutun faydaları saymakla bitmiyor!

Karadut çok iyi bir antioksidandır. Antioksidanlar bağışıklık sistemini güçlendirmesini sağlarlar.

10 Kasım 2018 Cumartesi 13:12
Karadutun faydaları saymakla bitmiyor!

A vitamini, K vitamini, B grubu vitaminleri, demir, potasyum ve fosfordan zengindir. Dut aynı zamanda antosiyanin, lutein, ksantin ve beta-karoten gibi önemli antioksidanların kaynağıdır. Bu özelliğinden dolayı birçok hastalığın tedavisinde ve cilt bakım malzemelerinde kullanılmaktadır. Yaklaşık 1 çay bardağı kadar dut 1 porsiyon meyveye eşittir.

Karadut büyürken böcek ve sinek yapmayan tek orijinal insan eli değmemiş organik bir tür bitkidir.

Meyvenin en bol olduğu şu günlerde kaynatılarak karadutun pekmezi veya reçeli yapılarak bu vitamin takviyesi saklanmış olur. Kandaki şeker miktarını artırarak şeker hastalığı tedavisinde kullanılmaktadır.

Karadut vücuttaki yaraların kapanmasında etkilidir.

Karadut Pekmezi

Karadut pekmezi üretimi özellikle Elazığ'ın köylerindedir. Karadut pekmezi veya çayı yapılırken içerisine hiçbir şekilde şeker ve glikoz gibi yapay tatlandırıcı eklenmez ve güneşten kara dut meyvesi kurutularak da saklanır.

Karadut pekmezi insanların halsizliğin ve aşırı yorgunluğu gidermektedir.

Kanı temizlediği için anemi hastalıklarında kullanılabilir.

Kan basıncını düşürür ve kanın düzgün olarak beyine pompalanmasını sağlar.

Ülser gibi sindirim sistemi hastalıklarına çok faydalı olduğu kanıtlanmıştır. Mide salgılarını artırır ve vücudun dengede olmasını sağlar.

Dişleri ve saçları güçlendirir.

Hepatit tedavisinde, kullanılabilir.

Uykusuzluk sorunu çeken kişiler için hiçbir uyku ilacını aratmaz.

Çocuklarda zeka gelişimine yardımcı olur ve ayrıca çocukların pamukçuk denilen hastalıkların tedavisinde kullanılır.

Karaciğer hastalıklarını gidermede vücuda bağışıklık kazandırır.

Karadut pekmezi suyu ile ağızda gargara yapılırsa boğaz ve ağız ile ilgili tüm hastalıklarda iyileşme gösterir.

Karadut çayı

Karadut çayı da antioksidan etkiye sahip olduğu için insan vücudunun bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek vücut direncini artırmaktadır.

Enfeksiyona çok iyi gelmekte olup ayrıca, kalbe de iyi geldiği için damar sertlikleri engelleyerek vücudu rahatlatır.

Sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar ve anemi hastalığına iyi geldiği bilinmektedir. Kandaki şeker miktarını artırarak vücuttaki yaraların kapanmasında çok etkili olur.

Ayrıca karadut çayı ağız ve boğaz enfeksiyonlarında tavsiye edilir.

Karadut çayı ve pekmezi ilaç değildir ama bir tür gıda takviyesi niteliğinde doğal organik bir besindir.

İşte özetle dutun özelliği

1. Antioksidanlar sayesinde kanser riskini azaltır.

2. Kan basıncının dengeler, pıhtılaşmasını engeller.

3. Kansızlığı önler

4. Kan şekerinin dengeler.

5. Karaciğer ve böbrekleri toksinlerden arındırır.

6. Soğuk algınlığı ve gribi karşı etkilidir.

7. Kolesterol seviyesinin dengede tutar.

8. Bağışıklık sistemini güçlendirir.

9. Cilt sağlığında faydalıdır.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 13:12
  1. Elazığ
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