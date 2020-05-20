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Sağlık

Karadut virüslere karşı koruma sağlıyor

Antioksidan deposu olarak bilinen karadut, vücudu bakteri ve virüslere karşı koruma sağlamaktadır. Alternatif tıpta da şifa amaçlı tüketilen karadut, insan sağlığına birçok fayda sağlamaktadır. İşte karadutun mucizevi faydaları...

Yeniakit Publisher
2020-05-20 03:48:00 -
Karadut virüslere karşı koruma sağlıyor

Karadut, antioksidan bakımından çok zengindir ve sağlığa mucizevi faydalar sağlamaktadır. Karadut, vücudu bakteri ve virüslere karşı büyük ölçüde koruma sağlamaktadır. İçerdiği yüksek lif sayesinde de göz hastalıklarından kalp hastalıklarına kadar birçok hastalığa birebir gelmektedir. Karadut, yüzyıllardır alternatif tıpta şifa niyetine kullanılmaktadır.

İşte şifa deposu olarak bilinen karadutun mucizevi faydaları...

- Karadut, yüksek oranda demir içermektedir. Bu özelliği ile birlikte kan hücrelerinin sayısını arttırır.
- Karadut, metobolizmanın daha sağlıklı çalışmasına yardımcı olmaktadır.
- İçerdiği A ve C vitaminleri sayesinde vücut direncini arttırır.
- Karadut, yüksek oranda antioksidan içermektedir. Aynı zamanda vücudu virüs ve bakterilere karşı da büyük ölçüde korur, vücudu virüs ve bakterilerden arındırır.
- Karadut fosfor, kalsiyum ve magnezyum açısından da oldukça zengindir. Bu özelliği ile birlikte kemik sağlığına birebir gelmektedir.
- Karadut, bağışıklık sistemini güçlendiren en önemli meyvelerdendir.
- Sindirim sistemini hızlandırır, kabız sorununa karşı son derece etkilidir.

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