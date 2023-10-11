Karadeniz’in ilk ’Çocuk Sokağı’ Giresun’da açıldı

Karadeniz’de bir ilk olan Aksu mahallesinde çocukların ve vatandaşların yoğun katılımıyla açılan Çocuk Sokağı’nda Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu da bir süre çocuklarla çeşitli oyunlar oynadı. Düzenlenen açılış töreninde konuşan Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, “Çocuklarımızın keyifli vakit geçirebilecekleri, güvende hissedebilecekleri bir alanın resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. İşte Karadeniz Bölgesi’nin ilk Çocuk Sokağı burada. Bu sokak, çocuklarımız için belki de en iyi ve en güvenli oyun alanlarından biri olacak.Bu özel alanda, satrançtan renkli çarka, basketboldan zıp zıpa, voleyboldan sek seğe kadar çocuklarımızın keyifle vakit geçirebilecekleri pek çok oyun alanı bulunuyor. Ayrıca, twister, labirent, sos, futbol sahası ve bisiklet yolu gibi çeşitli aktivite oyunlarını da bu sokağımız ile çocuklarımızın hizmetine sunuyoruz. Başka bir sevindiğimiz konu ise Bilgi Evlerimize gösterilen yoğun ilgi. Bilgi Evlerimize gösterilen bu ilgi, projemizin ne kadar doğru bir yol izlediğini gösteriyor. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Çocuk Sokağımızın şehrimize, ailelerimize ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu projenin gerçekleşmesine emek veren tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu Çocuk Sokağını, sadece burada değil, şehrimizin tüm mahallelerine yaymayı hedefliyoruz” dedi.